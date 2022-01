L’épuisant concept TikTok du « rebrand 2022 »

Il y a une chose qui circule sur TikTok en ce moment sur le « rebranding » de soi pour 2022 ; en d’autres termes, dépasser le concept de la résolution du Nouvel An et se transformer à la place en une personne entièrement différente. Les participants à la tendance sont presque exclusivement des jeunes femmes, ce qui est typique pour ce type de contenu d’amélioration de l’esthétique ; ils partagent des tableaux d’humeur d’estomacs toniques et des logos Chanel, des lots Amazon d’Olaplex et Crest Whitestrips, des tutoriels et des modèles de liste qui incluent des lignes telles que « écoutez des podcasts inspirants » et « obtenez une fausse routine de bronzage ». Ils se « lancent doucement » en 2022 en se réveillant à l’aube, en faisant du yoga, en prenant des bains moussants, en tenant un journal.

C’est drôle, non seulement parce que ce truc est si facile à se moquer (ce que je ne ferai pas !) mais parce qu’il va tellement à l’encontre de la teneur générale du moment présent. Croissance? Changer? L’amélioration personnelle? Dans cette économie ? Presque tous les commentaires liés à la résolution du Nouvel An que j’ai vus sur Internet au cours de la semaine dernière sont venus d’un lieu de cynisme farceur ou performatif (ces mèmes Instagram qui sont comme : « Avant d’accepter 2022, je veux accepter les termes et conditions », l’équivalent d’une tasse Etsy impertinente) ou des retraits de l’idée que les résolutions valent la peine ou même sont possibles. « J’ai l’impression que les résolutions ne sont plus vraiment à la mode », a écrit ma collègue Nisha Chittal dans sa dernière newsletter, et c’est vraiment le cas.

« Devez-vous même vous embêter avec les résolutions du Nouvel An cette année ? » demande la Harvard Business Review. « Arrêtez de forcer les résolutions en janvier », dit Mic. Le Guardian, quant à lui, a publié un article expliquant pourquoi la seule façon de s’améliorer est d’embrasser ses imperfections. À titre d’exemple, l’auteur écrit : « Votre intention d’en faire l’année où vous trouverez votre âme sœur pourrait simplement représenter votre conviction que vous n’avez pas ce qu’il faut pour faire face par vous-même. Même si cela fonctionne, la soi-disant réinvention ne fera qu’ancrer le statu quo. »

La résolution du Nouvel An, l’ennui, a coïncidé avec une réaction plus générale à la culture de la productivité, mais aussi aux normes de travail injustes et au capitalisme en général. Si les deux dernières années ont réussi quelque chose, c’est de radicaliser les gens dans la direction où ils penchaient déjà. Peut-être que vous pensiez que le capitalisme avait de sérieux problèmes en 2019 ; Peut-être que trois ans plus tard, vous aimeriez voir Elon Musk en prison pour le reste de sa vie.

Si en 2020 vous vous considériez comme un « travailleur acharné », vous vous demandez peut-être aujourd’hui ce que vous retirez vraiment de cette distinction – et pas seulement dans les récompenses, ou le manque de récompenses, que vous avez récoltées pour vous-même. Peut-être vous demandez-vous maintenant si les individus en compétition les uns contre les autres pour les ressources et le prestige sont bénéfiques pour le bien collectif. Peut-être vous êtes-vous rendu compte que les personnes les plus susceptibles de louer le travail acharné et le « amorçage » ont tout intérêt à ce que les pauvres se battent entre eux.

La pilule noire pandémique fonctionne également dans l’autre sens. Peut-être avez-vous passé les deux dernières années à vous isoler de plus en plus, à parcourir vos flux de médias sociaux pour vous sentir connecté au monde extérieur, mais au lieu de vous trouver incapable d’échapper au carrousel sans fin de belles personnes continuant à être belles, parfaites et riches. . Peut-être que votre réponse à cela est de vous dire que l’année prochaine, cela pourrait être vous, et de tenter un autre régime dangereusement restrictif, ou de commencer une activité secondaire et ainsi consacrer 100 pour cent de vos heures d’éveil au travail, ou de consacrer votre énergie à « manifester » ; souhaiter fort quelque chose dans l’espoir qu’il devienne réalité. Ce sont aussi des réactions extrêmement compréhensibles.

Naturellement, les vidéos du « rebranding 2022 » ont leur propre contrecoup. J’ai vu plusieurs TikToks rétorquer que « vous êtes une personne, pas un produit », et beaucoup ont souligné que l’amélioration de soi est si souvent un passe-temps des personnes déjà privilégiées qui ont le temps, l’espace et le revenu disponible pour dépenser en produits de beauté et taies d’oreiller en soie. Les thèmes anti-productivité ont fait l’objet de nombreux livres au cours des dernières années, parmi lesquels How to Do Nothing de Jenny Odell, Do Nothing de Celeste Headlee : How to Break Away from Overworking, Overdoing, and Underliving, et les écrits d’Anne Helen Petersen sur le millénaire Burnout. Tout au long de la pandémie, les lecteurs ont été très avides de contenu qui nous assure à tous que le « temps supplémentaire » qu’on nous a dit que nous avions pendant le verrouillage n’a pas dû être pris par plus de travail ; Vox a même publié un article en mai 2020 qui demandait « Est-ce la fin de la productivité ? » Pourtant, en décembre 2021, ma collègue Anna North nous a rappelé que même si le monde a l’impression de se terminer, nous sommes toujours, d’une manière ou d’une autre, au travail.

Il est donc logique que les résolutions du Nouvel An, avec leurs promesses de devenir meilleures, plus intelligentes, plus rapides, plus fortes, fassent l’objet d’un examen similaire. Pourquoi, après tout, devrions-nous nous efforcer de nous améliorer ? Essayer n’a jamais été particulièrement cool, en particulier lorsqu’une grande partie de la pression pour nous améliorer vient des personnes qui vendent quelque chose qui, selon eux, aidera, qu’il s’agisse d’une entreprise vendant un produit réel ou du style de vie enviable d’un influenceur. Même ainsi, nous consommons toujours volontairement du contenu qui promet de nous transformer en « That Girl », ou un certain type de femme hyper-performante (et presque toujours extrêmement mince) répandue sur TikTok, et nous nous demandons toujours si 2022 pourrait être l’année où nous rebaptisons nos vies avec succès.

Quoi qu’il en soit, tout cela est juste pour dire que le seul bon discours de résolution du Nouvel An est le retour annuel de la mème fille « entrer dans le Nouvel An », qui, comme nous tous, semble en avoir assez depuis au moins 2019. Elle savait ce qui allait arriver.

Cette chronique a été publiée pour la première fois dans la newsletter The Goods. Inscrivez-vous ici pour ne pas manquer le prochain et recevez des exclusivités sur la newsletter.