L’Équateur bat le Chili avec des buts d’Estupiñán et Caicedo

17/11/2021 à 04:26 CET

L’Équateur a infligé un coup dur au Chili qu’il a battu 2-0 mardi à l’extérieur et envoyé à la sixième place, tandis que le Tri s’est imposé dans le Troisième place des qualifications sud-américaines avec six points d’avance sur la Colombie et le Pérou.

Avec 23 nombres entiers, L’Equateur a repris la troisième case et fit souffrir et faire des comptes au Rouge, qui commença le quatorzième jour en quatrième position et se termina en sixième avec 16 unités.

Au stade San Carlos de Apoquindo de Santiago, Pervis Estupiñán a marqué le premier but à neuf minutes après un débordement rapide dans le secteur droit et un centre qui, après un rebond dans la surface chilienne, a été laissé au défenseur qui a frappé un tir du pied gauche dans l’aile gauche qui était inaccessible pour le gardien Claudio Bravo.

A 93 minutes, à la clôture de la séance, le milieu de terrain Moisés Caicedo a mis la cerise sur le gâteau avec un tir puissant de l’extérieur de la surface qui a laissé le gardien chilien sans chance.

Les choses se sont encore compliquées pour les hommes de Martín Lasarte à 14 minutes L’arbitre argentin Fernando Rapallini a donné un carton rouge à Arturo Vidal après avoir commis une faute forte contre Félix Torres près de la surface équatorienne.

La zone médiane étant décimée, le scénario a continué de s’aggraver pour La Roja alors que blessure de l’attaquant Alexis Sánchez, qui présentait des problèmes musculaires, étant remplacé à la 36e minute, comme l’arrière gauche Eugenio Mena.

Les locaux n’ont pas enregistré de tirs au but durant les 45 premières minutes et l’Équateur a maintenu la domination du jeu pendant la majeure partie du match, avec quelques lumières des élèves de Lasarte pendant le complément.

– Fiche technique:

0. Chili : Claudio Bravo ; Mauricio Isla, Guillermo Maripán, Francisco Sierralta, Eugenio Mena (d.28, Gabriel Suazo); Arturo Vidal, Diego Valdés (m.37, Marcelino Núñez), Claudio Baeza (m.75, Joaquín Montecinos), Gary Medel; Alexis Sánchez (m.36, Jean Meneses), Eduardo Vargas.

Entraîneur : Martín Lasarte.

2. Équateur : Alexandre Dominguez ; Byron Castillo, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán, Félix Torres ; Carlos Gruezo, Moisés Caicedo (m.94, Robert Arboleda) ; Alan Franco Palma (m.71, Jeghson Mendez), Ángel Mena (m.88, Ayrton Preciado), Jerey Sarmiento (m.71, Gonzalo Plata), Michael Estrada (m.87, Bryan Angulo).

Entraîneur : Gustavo Alfaro

Buts : 0-1, m.9 : Pervis Estupiñán. 0-2, m.93, Moisés Caicedo.

Arbitre : l’Argentin Fernando Rapallini a expulsé Vidal et a réprimandé Castillo, Franco et Meneses.

Incidents : match valable pour la quatorzième date des éliminatoires de l’Amérique du Sud vers la Coupe du Monde Qatar 2022 qui s’est tenue au stade San Carlos de Apoquindo à Santiago du Chili.