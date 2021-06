L’Equateur se renforce de 20 “étrangers” pour la Copa América

06/10/2021 à 7h02 CEST

. / Guayaquil

Équateur sera renforcée dans la Copa América au Brésil avec 20 joueurs actifs dans des clubs à l’étranger et avec seulement 8 de ceux qui agissent dans la Pro League du pays, selon la liste appelée ce mercredi par l’entraîneur de l’équipe nationale, l’Argentin Gustavo Alfaro.

Après les septième et huitième dates des éliminatoires sud-américains, qui se sont clôturés hier avec la défaite de l’Équateur par 1-2 à domicile contre le Pérou, et se maintiennent à la troisième place du tableau des positions des tours de qualification, avec 9 points, Alfaro exclu le gardien Moisés Ramírez, d’Independiente del Valle ; le défenseur Pedro Pablo Perlaza, de la Liga de Quito ; les milieux de terrain Carlos Gruezo, d’Augsbourg allemand ; et Juan Cazares, du Brésilien Fluminense, et a appelé pour la première fois le jeune défenseur de l’Independiente del Valle, José Andrés Hurtado.

L’Équateur fera ses débuts en Copa América dimanche prochain contre la Colombie dans le groupe A, complété par le Brésil, le Pérou et le Venezuela.

Bien que l’Équateur n’ait pas réussi à disputer une finale du tournoi continental des équipes nationales, les directeurs de la Fédération équatorienne de football (FEF) et le staff technique ont comme objectif principal la qualification pour la Coupe du monde Qatar 2022, une expérience déjà vécue. répétés dans ceux de Corée du Sud et Japon 2002, Allemagne 2006 et Brésil 2014. Malgré leur victoire sans trop de pression sur la Copa América au Brésil, les Équatoriens espèrent que leur équipe excellera également dans le tournoi continental.

Ceux convoqués par Alfaro

Gardiens de but: Alexander Domínguez (Vélez Sarsfield-ARG), Hernán Galíndez (Université catholique), Pedro Ortiz (Emelec).

Défenses: Pervis Estupiñán (Villarreal-ESP), Diego Palacios (Los Angeles-USA), Robert Arboleda (Sao Paulo-BRA), Xavier Arreaga (Seattle Sounders-USA), Félix Torres (Santos-MEX), Ángelo Preciado (Genk-BEL ), Piero Hincapié (Ateliers Córdoba-ARG), José Andrés Hurtado (Independiente del Valle), Mario Pineida et Luis León (Barcelone).

Milieu de terrain: Moisés Caicedo (Brighton-ING)), Jehgson Méndez (Orlando City-USA), Alan Franco (Atlético Mineiro-BRA), Damián Díaz (Barcelone), José Carabalí (Université catholique), Dixon Arroyo (Emelec) et Christian Noboa ( Socchi-RUS).

Avant: Gonzalo Plata (Sporting de Lisboa-POR), Ángel Mena (León-MEX), Enner Valencia (Fenerbahçe-Turquie), Michael Estrada (Toluca-MEX), Leonardo Campana (Famalicão-POR), Ayrton Preciado (Santos Laguna-MEX ), Fidel Martínez (Tijuana-MEX) et Jordi Caicedo (CSKA Sofia-BUL).