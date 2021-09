L’Equatorien Bryan Angulo sauve un match nul pour Cruz Azul contre Puebla

25/09/2021 à 6h50 CEST

. / Puebla

L’Equatorien Bryan Angulo a marqué ce vendredi son quatrième but du tournoi avec lequel il a sauvé le le champion Cruz Azul fait match nul 1-1 au domicile de Puebla dans le prolongement de la dixième journée de l’Apertura 2021 du football mexicain. Le Chilien Pablo Parra a donné l’avantage aux locaux à la 13e minute, mais Angulo a écarté à la 38e minute les célestes, qui ont subi l’expulsion du Péruvien Yoshimar Yotún à la 55e minute.Le Cruz Azul de l’entraîneur péruvien Juan Reynoso est resté dans sixième place du classement avec 14 points, tandis que Puebla grimpait à la quatorzième place avec neuf.

Dans leur première approche du but de José de Jesús Corona, Puebla a ouvert le score. A la 13e, Daniel Álvarez a tiré un ballon qui a été retrouvé Pablo Parra, qui avec sa cuisse droite a fait 1-0. Après le but, Puebla a donné la possession à Cruz Azul, qui était sur le point de faire match nul à 21 avec une tête d’Orbelín Pineda et à 25 avec un tir de l’Uruguayen Ignacio Rivero. Les avertissements de ‘The Machine’ ont ouvert la porte à l’égalisation en 38, lorsque Luis Romo a traversé un ballon dans la zone qui Angle, sans marque, défini pour 1-1.

La deuxième partie a commencé par le expulsion de Yotun pour un double avertissement. Puebla a tenté de prendre l’avantage sur le tableau d’affichage avec un coup franc généré par la faute du Péruvien, un tir de Diego de Buen qui a été rejeté par Corona.

Reynoso a modifié et malgré un footballeur de moins, a envoyé les attaquants Santiago Giménez et l’Uruguayen Jonathan Rodríguez, qui ont raté le plus clair des Bleus en seconde période en tirant dans les jambes du gardien paraguayen Anthony Silva. Dans les 10 dernières minutes, Corona a de nouveau joué un rôle en sauvant une paire de têtes de Daniel Álvarez et Guillermo Martínez.

Dans l’autre duel ce vendredi, Tijuana et Mazatlán ont fait match nul sans but. La 10e journée a débuté jeudi lorsque le Colombien Avilés Hurtado a marqué le but avec lequel il Pachuca a battu Necaxa 1-0 à domicile, qui a limogé l’entraîneur Guillermo Vázquez. Ce samedi, l’Atlas accueillera León, l’UANL Tigres accueillera les Pumas UNAM et América et Guadalajara s’affronteront dans la classique du football mexicain. Dimanche, San Luis visitera Toluca et Monterrey visitera Santos Laguna. Juárez FC-Querétaro soustraira de la journée, qui aura lieu le 8 octobre.