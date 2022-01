Lequel de ces penthouses à vendre à Barcelone demanderiez-vous aux Rois Mages ?

01/05/2022 à 08:00 CET

VERONICA SEDEÑO

En ce début d’année et à la veille de la Fête des Rois, vœux, illusions et objectifs se succèdent. C’est pourquoi, dans cet article, nous avons choisi de libérer toutes ces sensations et nous vous invitons à en choisir une. penthouses à vendre à Barcelone. Des logements pour différents budgets dans différents quartiers de la ville et avec diverses fonctionnalités et possibilités. Lequel d’entre eux demanderiez-vous aux mages ?

Vues uniques sur Barcelone depuis ce penthouse à Montjuïc

Votre rêve de vivre dans un grenier à Barcelone peut devenir réalité avec cette propriété. Situé à Montjuïc, cet appartement dispose de 110 m2 de lumière et d’espace pour couvrir tous vos besoins. De grandes fenêtres et des vues dégagées sont les principaux protagonistes de cette maison avec 4 chambres, 2 salles de bains, un salon et une cuisine. De quoi d’autres avez-vous besoin?.

Prix ​​: 370 000 euros.

Plus d’informations et de photos sur Penthouse à vendre à Barcelone.

| tucasa.com

Profitez d’une terrasse sur les hauteurs de Barcelone

Dans le quartier Les Corts, vous trouverez ce joli penthouse de 80 m2 avec des possibilités infinies et une grande terrasse pour profiter des hauteurs et de l’intimité au cœur de la ville. Si cette maison correspond à vos souhaits, vous ne pouvez pas arrêter de la visiter. Vous tomberez sous le charme de sa grande fenestration et de ses pièces spacieuses.

Prix ​​: 399 000 euros.

Plus d’informations et de photos sur Penthouse à vendre à Barcelone.

| tucasa.com

L’une des meilleures terrasses du Poble Nou de Barcelona peut être la vôtre

L’intimité offerte par une terrasse mansardée est un privilège auquel beaucoup aspirent et si elle est située au cœur du Poble Nou de Barcelona, ​​encore plus. Profitez de ce trésor authentique lors de vos petits déjeuners, siestes ou soirées à la lumière de la Lune demandant aux Mages cette impressionnante demeure. Non seulement vous tomberez sous le charme de votre extérieur, puisque son intérieur est marqué par le design dans ses 179 m2 de possibilités infinies.

Prix ​​: 585 000 euros.

Plus d’informations et de photos sur Penthouse à vendre à Barcelone.

| tucasa.com

Espace intérieur et extérieur dans ce penthouse à Barcelone

Profiter d’un agréable espace de détente ou d’un barbecue divertissant est possible dans ce penthouse à Barcelone. Plus de 100 m2 de logements avec 4 chambres et 2 salles de bains, ainsi qu’une terrasse sans fin font de cette propriété un véritable joyau dans l’un des meilleurs quartiers de Barcelone. Pourquoi ne pas demander aux mages ?

Prix ​​: 790 000 euros.

Plus d’informations et de photos sur Penthouse à vendre à Barcelone.

| tucasa.com

Penthouse design avec vue sur la mer à Barcelone, pour ne pas être

Pour fermer cette sélection de penthouses à vendre à Barcelone, nous avons choisi une maison de magazine. C’est un penthouse de rêve avec vue sur la mer à Verneda i La Pau. La Méditerranée s’infiltre à l’intérieur de cette propriété à travers ses grandes baies vitrées et ses terrasses. Design et luxe vont de pair dans cette maison à la portée de très peu, mais avec laquelle tout le monde peut rêver.

Prix ​​: 1 900 000 euros.

Plus d’informations et de photos sur Penthouse à vendre à Barcelone.

| tucasa.com