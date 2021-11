Lequel des 15 gagnants de l’émission êtes-vous ?

Si je reçois James Arthur, je ne serai pas tenu responsable de mes actions

Écoute, j’adore Strictly Come Dancing. Je tolère que je suis une célébrité : sortez-moi d’ici, même si nous savons tous très bien que c’est de la merde quand ils sont dans un château au Pays de Galles. J’apprécie absolument que le monde se rassemble pour s’en prendre universellement à Love Island sur Twitter pendant deux mois chaque année, ne vous y trompez pas. Mais vous savez ce qu’aucun d’eux n’a jamais atteint ou n’approchera jamais ? Le facteur X. Lorsque The X Factor était à son apogée, il n’y avait vraiment pas un zeitgeist culturel comme celui-ci. J’ai le souvenir le plus distinct d’avoir regardé une finale de X Factor et d’avoir attendu un gagnant, mais d’avoir dû aller chercher le chippy avec mon père. J’avais tellement peur de rater le résultat, puis nous sommes arrivés au chippy et ils l’avaient à la télé derrière le comptoir. Il rivalisait honnêtement avec la Coupe du monde en termes d’enjeux et d’audience. 15 saison,. 15 gagnants et un quiz pour vous dire exactement quel gagnant de X Factor vous êtes vraiment.

Aurez-vous le Little Mix à la fois emblématique et dominant à l’échelle mondiale ? Qu’en est-il du succès uniquement avec les hétéros parce qu’il a dit l’insulte de James Arthur ? Le « non pas fabuleux » et roi des gammons Steve Brookstein ? La meilleure chanteuse jamais sortie de cette île maudite Leona Lewis ? La plus dépouillée d’une énorme carrière pop de quiconque dans le monde, Louisa Johnson ? L’un des nombreux hommes sexy interchangeables sous la forme de Shayne Ward, Matt Cardle et chaque membre de Rak-Su ? Ou quelqu’un dont personne n’a la moindre idée comme Ben Haenow, Leon Jackson et Dalton Harris ? Une seule façon de savoir quel gagnant de X Factor vous êtes vraiment, et c’est de répondre à ce quiz très important :

Histoires recommandées par cet écrivain :

• Les 64 choses les plus folles qui se sont réellement produites sur The X Factor

• De Misha B à Diana Vickers : où sont maintenant les finalistes les plus emblématiques de X Factor ?

• Il y a eu 31 clips de Little Mix, mais lequel est officiellement le meilleur ?

Lien source