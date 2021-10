Novembre a beaucoup de combats de haut niveau. Canelo, Munguia, El Rey Martínez, Crawford et Teofimo sont les favoris des paris et des pronostics sur Plant, Rosado, Arroyo, Porter et Kambosos. Quelqu’un pourra-t-il changer cette défaite annoncée ? Dans cette vidéo est la réponse.

