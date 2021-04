Lequel devriez-vous acheter?

Si vous rêvez de capturer Pokemon ou d’explorer Hyrule avec Link, vous êtes prêt pour le Switch. À l’heure actuelle, Nintendo propose deux modèles différents, alors comment choisir le bon? Eh bien, il existe des différences clés entre la Nintendo Switch et la Switch Lite, alors décomposons-les pour vous.

Nous vous expliquerons les spécifications de chaque console, ainsi que les différences de matériel, de prix et de fonctionnalités. Prêt à entrer dans le jeu? Allons-y.

Nintendo Switch vs Nintendo Switch Lite: juste les spécifications

Nintendo Switch LiteNintendo SwitchPrix 199 $ 299 $ ProcesseurCustom Nvidia TegraCustom Nvidia TegraScreenÉcran LCD 5,5 pouces

Résolution 1280 x 720 Écran LCD 6,2 pouces

Résolution 1280 x 720 Autonomie de la batterie 3 à 7 heures Commutateur 2017: 2,5 à 6,5 heures

Commutateur 2019: 4,5 à 9 heuresPoids9,8 onces14,1 oncesDimensions8,2 x 3,6 x 0,6 pouces9,4 x 4 x 0,6 poucesJeuxJeux Nintendo Switch avec prise en charge de l’ordinateur de pocheTous les jeux Nintendo SwitchCouleursJaune, gris, turquoise, éditions spécialesGris ou rouges et bleus Joy-Cons, éditions spéciales

Comment le matériel s’empile-t-il?

Maintenant que vous avez une idée générale des spécifications, entrons dans le vif du sujet. Les deux consoles portent le nom Switch, mais elles sont vraiment aussi différentes que possible. Le Switch Lite est plus léger et plus petit que son frère de taille normale, remplaçant l’écran LCD de 6,2 pouces par une option de 5,5 pouces. Il perd également environ quatre onces de poids en route vers la plus petite empreinte. Le Switch Lite de Nintendo est juste un poil plus court et plus étroit, bien qu’il ait exactement la même épaisseur.

Vous trouverez également des dispositions de boutons identiques sur les deux consoles, mais n’essayez pas de démonter le Switch Lite. Il saute le design Joy-Con détachable au profit de la construction monocoque. Dans l’ensemble, la conception fait de la Nintendo Switch Lite votre gagnant clair si vous prévoyez de jouer en déplacement.

Si vous espérez une console aux couleurs vives, Nintendo est l’endroit idéal. Vous pouvez récupérer votre Nintendo Switch en gris classique ou opter pour une version avec Joy-Cons rouge et bleu. Il y a généralement quelques finitions d’édition spéciale à avoir aussi, en fonction des titres lancés récemment. Certains de nos favoris incluent Animal Crossing, Fortnite et la version Splatoon.

Du côté de la Nintendo Switch Lite, vous avez le choix entre quelques couleurs standard supplémentaires. Le gris est toujours une option, mais le jaune, le corail et le turquoise peuvent pimenter les choses. Il n’y a pas autant d’éditions spéciales qui circulent, mais vous pourrez peut-être retrouver la version Pokemon Zacian et Zamazenta si vous avez de la chance.

Quelle console offre une meilleure autonomie de la batterie?

Le Switch Lite de Nintendo offre une meilleure autonomie de la batterie si vous le comparez au Switch 2017 original. La console portable peut fluctuer entre trois et sept heures de puissance, tandis que l’ancien commutateur tient entre 2,5 et 6,5 heures. Si vous êtes inquiet pour vos performances, la dernière Nintendo Switch 2019 est la voie à suivre. Il domine le domaine avec entre quatre et neuf heures de jus.

Même si le Switch Lite bat l’ancien Nintendo Switch, vous ne pouvez pas oublier la flexibilité offerte par les Joy-Cons détachables. Vous pouvez brancher votre interrupteur pleine taille directement sur votre téléviseur et utiliser les Joy-Cons comme contrôleurs sans fil. Après tout, le nom de Switch doit signifier quelque chose, non?

De quelles manières pouvez-vous jouer à chaque console?

Certains jeux Switch vous obligent à déconnecter vos Joy-cons et à jouer avec eux sans connexion, ce qui n’est pas possible avec le Switch Lite. Ne vous laissez pas tromper, vous pouvez toujours jouer à tous ces jeux sur le Switch Lite, il vous suffit de passer par quelques cerceaux. Vous voudrez probablement un étui avec une béquille pour rendre le mode table plus confortable, puis il ne vous restera plus qu’à acheter des JoyCons normaux pour le commutateur. Oui, presque tous les accessoires Switch tels que les contrôleurs Pro et les JoyCons peuvent être associés au Switch Lite.

La seule différence majeure avec le Switch Lite est qu’il manque de sortie TV, donc jouer à des jeux multijoueurs locaux vous obligera à regarder sur le même petit écran. De toute évidence, le mode portable est le mode le plus agréable pour les utilisateurs de Switch Lite, mais s’il y a une volonté, il y a un moyen.

Vous pouvez utiliser la Nintendo Switch à part entière en mode portable, en mode tablette, en mode TV, etc. La transition entre eux ne prend que quelques secondes. Le mode TV est un incontournable si vous espérez rendre Mario plus grand que nature. C’est l’option la plus limitée, car vous ne pourrez pas voyager aussi loin. D’autre part, le mode de table offre la flexibilité d’un Joy-Con sans fil de n’importe où vous pouvez faire de l’espace. Sortez simplement les pattes pliantes et lancez votre jeu préféré.

Vous pouvez toujours vous procurer une manette Nintendo Switch Pro si vous souhaitez une approche de jeu plus traditionnelle.

Nintendo Switch vs Nintendo Switch Lite: à quels jeux pouvez-vous jouer?

Crédit: C. Scott Brown / Autorité Android

Vous pouvez jouer à des centaines d’excellents titres sur la Nintendo Switch, mais ils ne fonctionneront pas tous sur la Switch Lite à moins que vous n’achetiez des joy-cons détachables. Vous devrez trouver les jeux spécifiques qui permettent le mode portable si vous espérez dépenser de l’argent sur la console mobile. Il est difficile pour nous de proposer une liste définitive de titres, mais Nintendo a un Game Store bien organisé pour faciliter les choses.

Vous pouvez vous sentir assez à l’aise en sachant que les meilleurs titres de Pokemon, The Legend of Zelda et notre groupe préféré de frères de plomberie fonctionneront peu importe où vous jouez. Chaque jeu sur le site Web de Nintendo est livré avec une boîte marquée Modes de jeu pris en charge, qui indiquera si le jeu fonctionne pour le mode TV, le mode sur table, le mode portable ou les trois.

Combien coûte chaque console?

Maintenant, pour la question de quelques centaines de dollars – combien va vous coûter votre nouvelle console Nintendo. Lors d’une bonne journée, la Nintendo Switch Lite ne vous coûtera que 199 $, et la plus grande console coûte 299 $. Notez que nous avons dit un bon jour parce qu’il y a eu de sérieuses hausses de prix tout au long de la pandémie.

Nous avons vu le prix monter en flèche des centaines de dollars au-dessus du prix de détail et y rester pendant des mois à la fois. Une partie du problème provenait de pénuries d’approvisionnement, faisant du Switch un produit précieux alors que les gens s’adaptaient au travail et à la vie à la maison. Au moins les deux consoles ont réussi à maintenir leur prix de centaines de dollars en dessous de la Xbox Series X et de la PlayStation 5.

Nous sommes enfin de retour à une fourchette de prix plus confortable, surtout si vous espérez une console sans bonus supplémentaires. Amazon propose actuellement à la fois la Nintendo Switch et la Nintendo Switch Lite en vente au détail. Si vous êtes prêt à appuyer sur la gâchette d’une nouvelle console, consultez les boutons ci-dessous.