Lequel devriez-vous acheter?

Crédit: Dhruv Bhutani / Autorité Android

Redmi de Xiaomi et son concurrent proche Realme ont tous deux lancé leurs smartphones de milieu de gamme de marque pour 2021. Le Redmi Note 10 et le Realme 8 se font concurrence pour attirer l’attention des consommateurs à la recherche d’un maximum pour leur argent. Leurs spécifications, fonctionnalités et prix sont très similaires, ce qui rend d’autant plus difficile le choix entre les deux. Alors, lequel arrive en tête? Découvrons-le dans cette comparaison Redmi Note 10 vs Realme 8.

Redmi Note 10 contre Realme 8

Spécifications

CaractéristiquesRedmi Note 10Realme 8Affichage6,43 pouces Super AMOLED

FHD +

60Hz6,4 pouces Super AMOLED

FHD +

60HzChipsetQualcomm Snapdragon 678MediaT ek Helio G95GPUAdreno 612ARM Mali-G76 MC4RAM4 / 6GB4GB / 6GB / 8GBStockage64 / 128GB128GBBatterie5,000mAh

USB-C

33W de charge 5000mAh

USB-C

Charge de 30 W

Norme 48MP

8MP ultra-large

Macro 2MP

Capteur de profondeur 2MP

Devant:

13MP

Arrière:

Caméra primaire 64MP

Ultra large 8MP

Macro 2MP

Objectif noir et blanc 2MP

Devant:

16MP

Capteur d’empreintes digitales Monté sur le côtéIn-displaySoftwareMIUI

Android 11Realme UI 2.0

Basé sur Android 11ColorsFrost White

Noir d’ombre

Aqua GreenCyber ​​Argent

Cyber ​​Black Dimensions et poids 160,46 x 74,5 x 8,29 mm

178,8 g 160,6 x 73,9 x 7,99

177 g

Conception

Si vous mettez côte à côte le Redmi Note 10 et le Realme 8, le premier est nettement plus subtil et minimaliste en termes de design.

Le design «Evol» rafraîchi de Xiaomi est une nette amélioration par rapport à son prédécesseur. Le grand module de caméra à l’arrière est le changement le plus notable, et il est maintenant placé sur le côté plutôt qu’au centre. Le corps de l’appareil est entièrement en plastique avec des côtés arrondis et il est disponible en trois couleurs – Frost White, Shadow Black et Aqua Green. Les deux premières options de couleur sont uniformes sur le panneau arrière, tandis que la variante Aqua Green offre un léger dégradé.

Realme cherche un look beaucoup plus audacieux qui ne plaira peut-être pas à tout le monde.

En venant au Realme 8, la société recherche un look beaucoup plus audacieux qui ne plaira peut-être pas à tout le monde. Alors que le Realme 7 avait un logo de marque de base à l’arrière, le Realme 8 est all-in avec le slogan de la marque «Dare to Leap» inscrit sur le panneau arrière. Realme appelle cela un «design audacieux infini», mais nous ne sommes pas trop enthousiastes. L’appareil est disponible dans les coloris Cyber ​​Black et Cyber ​​Silver, tous deux avec des corps en plastique.

En termes de dimensions, le Redmi Note 10 mesure 160,46 x 74,5 x 8,29 mm, tandis que le Realme 8 est de 160,6 x 73,9 x 7,99 mm. Il n’y a donc pas beaucoup de différence ici, et la petite différence d’épaisseur n’est pas très perceptible.

Fonctionnalités

Crédit: Dhruv Bhutani / Autorité Android

Le Redmi Note 10 et le Realme 8 sont assez similaires en ce qui concerne les spécifications et les fonctionnalités. La seule différence majeure est le processeur – Snapdragon 678 sur le Redmi et le MediaTek Helio G95 sur le Realme. Les deux sont des processeurs octa-core milieu de gamme avec connectivité LTE / 4G. Cependant, le Snapdragon offre des vitesses d’horloge légèrement plus élevées que son homologue MediaTek (2,2 GHz contre 2,05 GHz).

Alors que les performances réelles des deux téléphones devraient être largement comparables, vous pouvez vous attendre à ce que le chipset Qualcomm soit légèrement meilleur pour les jeux et l’optimisation de la puissance. Nous avons déjà vu ce que l’Helio G95 peut faire sur les téléphones Realme car c’est le même SoC que la société a également utilisé sur le Realme 7.

En termes de RAM, le Realme 8 surpasse le Redmi Note 10 en offrant 8 Go de RAM en haut. Pendant ce temps, le Note 10 tombe un peu à court de 6 Go de RAM.

Fait intéressant, le Redmi Note 10 commence avec une variante de base de 64 Go, ce qui devrait vous faire économiser un peu d’argent si vos besoins sont plus frugaux. Vous pouvez toujours acheter une carte microSD si vous avez besoin de plus de stockage plus tard. En revanche, le Realme 8 n’est fourni que dans une seule option de stockage extensible de 128 Go.

Lire aussi: Les meilleurs téléphones de moins de 20000 roupies en Inde

Ailleurs, le Redmi Note 10 et le Realme 8 pack 6,4 pouces FHD + AMOLED affichent un taux de rafraîchissement de 60 Hz et des caméras selfie perforées. Le duo a également exactement la même capacité de batterie de 5000 mAh, mais vous obtenez une charge légèrement plus rapide de 33 W sur le Note 10 par rapport à la charge de 30 W du Realme 8.

En ce qui concerne les caméras, le Realme 8 abrite une caméra principale de 64MP de résolution supérieure par rapport au tireur principal 48MP du Redmi Note 10. Les deux téléphones disposent également d’un appareil photo ultra-large 8MP 119 degrés, d’un macro shooter 2MP pour ces clics de nouveauté ultra gros plan et d’un capteur de profondeur 2MP pour les portraits. La caméra de profondeur du Realme 8 est la même caméra noir et blanc que nous avons précédemment vue sur la série d’appareils Narzo de la société.

Les fonctionnalités de photographie du Realme 8 incluent un mode double vue qui permet aux utilisateurs de capturer des vidéos à partir des caméras avant et arrière simultanément. Le Redmi Note 10 n’a pas cette astuce.

Enfin, le Realme 8 dispose d’un capteur d’empreintes digitales intégré, ce qui est rare dans sa gamme de prix. Le Redmi Note 10, d’autre part, s’en tient à un capteur d’empreintes digitales physique éprouvé logé dans le bouton d’alimentation.

Prix

Crédit: Dhruv Bhutani / Autorité Android

Le Redmi Note 10 est disponible en Inde à Rs. 11999 (~ 165 $) pour le modèle 4 Go / 64 Go et Rs. 13999 (~ 193 $) pour la variante 6 Go / 128 Go.

Le Realme 8 est plus cher à Rs. 14 999 (~ 206 $) pour la variante de base de 4 Go et Rs. 15 999 (~ 220 $) et Rs. 16 999 (~ 234) pour les variantes de 6 Go et 8 Go de RAM, respectivement.

Realme prévoit également de lancer le téléphone au Royaume-Uni et en Europe plus tard. Cependant, cette variante particulière de Redmi Note 10 peut ne pas devenir mondiale car la société vend une version 5G différente de l’appareil en dehors de l’Inde.

Redmi Note 10 vs Realme 8: Lequel devriez-vous acheter?

Crédit: Dhruv Bhutani / Autorité Android

Comme vous l’avez peut-être conclu, le Redmi Note 10 et le Realme 8 sont assez similaires dans ce qu’ils ont à offrir. Cependant, notre argent est sur le téléphone Xiaomi pour plusieurs raisons.

La variante standard Redmi Note 10 est nettement moins chère que le modèle de base du Realme 8 sans faire de nombreux compromis. Oui, il offre moins de stockage interne, mais vous pouvez toujours en ajouter plus avec son emplacement microSD dédié. En fait, pour le prix du Realme 8 6 Go, vous pouvez obtenir le Redmi Note 10 Pro qui vous donnera un écran 120 Hz et un appareil photo 108 MP – un appareil bien supérieur.

Le Redmi Note 10 pourrait être votre meilleur pari à ses sous-Rs. Prix ​​15000.

Nous avons également examiné le Realme 8 Pro et constaté que le capteur d’empreintes digitales intégré fonctionnait très mal. C’est également le cas avec le Realme 8 régulier, à notre grande déception. D’autre part, le téléphone Redmi s’en tient à un capteur d’empreintes digitales physique qui fonctionne tout simplement.

Nous ne sommes pas non plus fan de l’interface utilisateur personnalisée de Realme et nous l’avons trouvée assez boguée et peu fiable. MIUI n’est pas parfait non plus, mais le nombre réduit d’annonces et le degré beaucoup plus élevé de raffinement dans l’utilisation quotidienne se démarquent.

Chargement du sondage

Entre les deux téléphones, nous opterions pour le Redmi Note 10 simplement parce qu’il se sent comme un produit beaucoup plus poli que le Realme 8. Le Redmi Note 10 pourrait être votre meilleur pari à ses sous-Rs. Prix ​​15000.