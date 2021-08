Lequel est fait pour vous ?

Les derniers appareils pliables de Samsung, le Galaxy Z Fold3 et le Galaxy Z Flip3, ont été entièrement dévoilés (et nous avons même joué avec eux). Ils sont tous les deux extrêmement cool, mais l’un coûte beaucoup plus cher que l’autre. Alors, à part la forme de base, qu’est-ce qui est différent entre les deux et lequel vous convient le mieux ? Discutons.

Facteur de forme

Éliminons le plus simple : ce sont évidemment des appareils très différents, physiquement. Le Fold3 a un écran normal (ish) à l’extérieur et se replie horizontalement (style hot dog) pour révéler un écran carré de 7,6 pouces à l’intérieur, tandis que le Flip3 a un petit écran à l’extérieur et s’ouvre verticalement ( comme un hamburger) à un écran assez standard de 6,7 pouces à l’intérieur.

Fondamentalement, le Fold3 est un téléphone “normal” qui se transforme en tablette, tandis que le Flip3 est un téléphone “normal” qui se plie en deux pour faciliter la poche. Si vous savez lequel de ceux que vous recherchez et que votre budget n’est pas limité, votre choix est sur le point de faire.

Spécifications et fonctionnalités

Le Z Fold3 et le Z Flip3 ne sont pas aussi différents à l’intérieur qu’à l’extérieur, mais les deux divergent sur certains points clés. De manière générale, le Fold, plus cher, est également un appareil plus compétent. Décomposons les spécifications.

Spécifications définitivement meilleures dans gras.

Comme vous pouvez le voir dans le tableau ci-dessus, le Fold3 présente un certain nombre d’avantages par rapport au Flip3 en termes de puissance.

Pour commencer, le Fold3 dispose de 12 Go de RAM contre huit pour le Flip3. Ni l’un ni l’autre ne manque de mémoire aujourd’hui, mais si vous prévoyez d’utiliser votre appareil très coûteux jusqu’à ce que vous ne puissiez plus (ce qui, idéalement, sera une période de temps mesurée en années), la quantité relativement limitée du Flip pourrait être un problème en bas du ligne.

Le Fold3 a également plus de stockage à 256 ou 512 gigs alors que le Flip3 en offre 128 ou 256. Personnellement, je n’ai jamais eu l’impression d’avoir besoin de plus de 128 dans n’importe quel téléphone que j’ai possédé, mais cela mérite d’être pris en considération, d’autant plus qu’aucun des deux appareils n’offre stockage extensible.

Vous trouverez les mêmes appareils photo standard et ultra-larges sur les deux appareils, mais le Fold3 dispose d’un téléobjectif supplémentaire. (Il dispose également de deux caméras selfie, une pour chaque écran, mais ce n’est pas tant un avantage qu’une nécessité de son facteur de forme.)

L’écran externe du Fold3 est le même à 120 Hz que son panneau interne, mais le tout petit écran externe du Flip3 est plafonné à 30 Hz. Mais étant donné que vous n’utiliserez vraiment cet écran que pour les notifications ou comme viseur pour les selfies, cela peut ou non être un gros problème pour vous.

Il y a une batterie de 4 400 milliampères-heure à l’intérieur du Fold3, 33 % plus grande que celle du Flip3. Avec les écrans beaucoup plus grands du Fold3, c’est une sorte de lavage – mais à moins que vous ne soyez passé à une vie entièrement sans fil, vous risquez de manquer la charge filaire de 25 watts du Fold3 si vous optez pour le Flip, qui est limité à 15 watts.

La dernière différence matérielle majeure est la prise en charge du S Pen. Il y a deux nouveaux modèles de S Pen cette année, le S Pen Pro et le S Pen Fold Edition. Si vous voulez en savoir plus à leur sujet, nous avons ce qu’il vous faut, mais sachez que ni l’un ni l’autre ne fonctionnera avec le Flip3. La prise en charge du S Pen est réservée au Fold3.

Prix

Si vous entrez dans tout cela complètement dans le noir, eh bien, vous devriez peut-être vous asseoir. Avant toute incitation de transporteur ou remise de reprise, le Fold3 commence à 1 799 $ tandis que le Z Flip3 coûte 999 $ moins choquant.

Il n’est pas surprenant que le Fold3 soit tellement plus cher ; il a des écrans plus grands, plus de RAM et de stockage, des caméras supplémentaires, etc. Mais si le coût est un facteur à prendre en compte dans vos décisions d’achat de téléphone, pensez au Flip3. Google Fi a même conclu un accord qui ramène le prix à 600 $, bien que cet accord nécessite bien sûr d’être sur Google Fi.

Mais les économies ne sont pas entièrement limitées aux opérateurs dont vous n’utilisez probablement pas les réseaux. Ils offrent à peu près tous une remise ou une autre. Samsung a également ouvert des échanges à plus d’appareils à la fois, donc si vous avez quelques téléphones décents qui traînent, vous pouvez économiser un paquet.

Dites-moi simplement lequel acheter!

Malheureusement, nous ne pouvons pas. Comme détaillé ci-dessus, bien qu’ils partagent de nombreuses similitudes, ces téléphones sont très différents (et à des prix très différents). Si vous voulez le top des offres 2021 de Samsung, le Fold3 est la voie à suivre ; des plus grands écrans à la prise en charge du S Pen en passant par la caméra sous l’écran, c’est un meilleur appareil à bien des égards.

Mais si une petite empreinte pliée (ou un prix qui n’approche pas les deux mille) est votre priorité, le Flip3 a beaucoup des mêmes caractéristiques – il n’est tout simplement pas aussi flashy que le Fold3.

Les deux téléphones sont disponibles en pré-commande maintenant à peu près partout où les téléphones haut de gamme sont vendus, et vous pourrez les acheter en personne à partir du 27 août.

