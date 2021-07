Lequel est le plus conseillé d’acheter en ce moment : Fiat 500 vs Mini | Moteur

La Fiat 500 et la Mini 2021 sont deux modèles récemment mis à jour. Si vous envisagez d’en acheter un, vous ne pouvez pas arrêter de lire ces lignes …

le Fiat 500 et le Mini 2021 Ce sont deux modèles récemment mis à jour. Les deux urbains, très populaires sur le marché, sont similaires sur certains points, bien que totalement différents sur d’autres. Si vous envisagez d’en acheter un, vous ne pouvez pas vous empêcher de lire ces lignes, où nous comparons les points clés de chaque modèle.

Fiat 500

Le modèle italien s’est transformé en un Voiture électrique, bien que cela ne se limite pas à cela. S’il est vrai que la Fiat 500, du moins dans sa nouvelle génération, n’offre pas d’autre variante que la 100% électrique, étant une voiture qui améliore son attrait en termes de design. Une esthétique qui continue de convaincre pour son corps de 3 632 mm. longueur, 1683 mm. large et 1 527 mm. D’hauteur. Tout pour une botte de 185 litres.

La dernière Fiat 500 propose deux versions, chacune dotée d’une puissance et d’une autonomie. Le premier propose un moteur de 95 ch et l’autre en conserve un de 118 ch, étant donné que l’autonomie homologuée sous le cycle WLTP est respectivement de 180 et 320 kilomètres. En dehors de cela, la marque commercialise une Fiat 500 sur la base de celle précédemment vendue avec technologie hybride légère 12 volts. Avec cette version, nous pouvons profiter d’un moteur à essence trois cylindres Firefly de 1,0 litre avec 70 ch et 92 Nm de couple maximal.

Mini 2021

La Mini 2021 est plus grande que la Fiat 500. Sa carrosserie mesure 4 023 mm. long, 1727 mm. large et 1425 mm. D’hauteur. Tiene una batalla de 2.567 mm y una zona de carga que ofrece de inicio unos 278 y 941. El modelo de la casa inglesa tiene en su diseño igualmente uno de sus puntos fuertes, contando con una estética que llama la atención y que cuida al máximo dans chaque renouvellement.

La gamme mécanique est plus étendue, avec des versions commençant par la One de 102 ch et se poursuivant avec la Cooper de 136 ch, la Cooper S de 178 ch et la Mini John Cooper Works de 231 ch. Nous avons aussi versions électriques avec la Mini Cooper SE, un modèle 100 % électrique de 184 ch et un autonomie maximale de 230 km.

Lequel acheter ?

Le prix du deuxième modèle est plus encombrant, bien qu’il s’agisse d’une voiture plus grand et habitable (bien qu’il ne se distingue pas par son espace). Aucun d’entre eux ne se démarque par l’espace, mais les mesures ne laissent aucune place à l’incompréhension. Dans les deux cas vous avez des options 100% électriques, et bien que la Fiat 500 propose une autre alternative, la plus complète en mécanique est la Mini 2021.

