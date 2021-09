L’équilibre a permis à la soirée historique de Posadas

Alejandro Silva et Yésica Bopp, un duo de champions (Photo : Fourni)

ARGENTINE – Le champion national des super-welters, Alejandro “El Cuervo” Silva, qui a chargé 69.300 kg sur la balance, se battra pour la première fois dans sa ville natale, Posadas, Misiones, contre les 69.800 kg Maico Sommariva de Cordoba, en défense de son argentin ceinture , lors d’une soirée historique qui se tiendra ce vendredi 17, qui verra également la réapparition, après deux ans sans combat, de la tenante du titre des poids légers WBA de Buenos Aires Yésica Bopp.

Bopp a enregistré un poids de 52 300 kg et son adversaire, Juliana Basualdo de Cordoba, 53 kg, pour le combat sans titre en six rounds des poids coq.

Le festival, promu par Sampson Boxing et Tello Box, se tiendra au Centre provincial de haute performance sportive (CePARD), dans la capitale missionnaire et mettra en vedette la télévision de TyC Sports, pour sa série acclamée “Boxeo de Primera”, qui débutera à la télévision à 21h et en streaming, via TyC Sports Play, à 19h30 avec les préliminaires.

Toutes les pesées

Voici tous les pesos qui ont été jetés par la cérémonie qui s’est tenue au Monument à Andresito Guacurarí (Avenida Costanera 3300, Posadas) ce jeudi 16 :

Alejandro Silva (69 300) – Maico Sommariva (69 800) – 10 rounds, titre argentin des super-welters.

Yésica Bopp (52 300) – Juliana Basualdo (53) – 6 tours.

Jonathan Sánchez (72 500) – Omar Díaz (75 500) – 8 tours.

Neri Muñoz (63 500) – Walter Saravia (63 500) – 8 tours.

Agustín Vergara (57) – Luis Pérez (56 500) – 6 tours.

Guillermo Andino (83 700) – Sergio Córdoba (81 500) – 4 tours.

Críspulo J. Andino (82 700) – Fabio Barros (85) – 4 tours.

Sampson Boxe / Tello Box Presse