L’équipage de Columbus se donne-t-il un Crewcut? – RedState ⋆ 10z viral

Bien que l’équipe elle-même n’ait fait aucune annonce officielle, on dit que le Columbus Crew SC de la Major League Soccer (Soccer Club, au cas où quelqu’un ne pourrait pas comprendre à quel sport joue une équipe dans une ligue nommée Major League Soccer) envisage de supprimer Crew de son identité, se référant plutôt à lui-même comme le… roulement de tambour s’il vous plaît… Columbus Soccer Club, ou Columbus SC pour faire court. Cela mettra sans doute immédiatement l’équipe dans la même phrase que toutes les autres équipes de football à travers le monde qui utilisent FC (Football Club) ou des variantes de celui-ci dans leurs noms. Real Madrid! Barcelone! Manchester United! Liverpool! COLUMBUS, abeille !!!

En toute honnêteté, il est à noter que Columbus est le champion en titre de la MLS, après avoir battu Seattle 3-0 en décembre dernier devant quelque 1 500 fans vraisemblablement enragés et plus d’un million de téléspectateurs. Cela prouve une de deux choses. Soit le football est plus populaire dans ce pays qu’on ne le croit généralement, soit la fièvre de la cabine COVID a dévasté un plus grand nombre de fans de sport qu’on ne le pensait.

Si Columbus agissait comme indiqué et supprimait l’équipage de son surnom, il rejoindra plusieurs autres équipes de la MLS, qui auront le même défi de trouver un nom. Sur les vingt-sept équipes actuellement dans la ligue, le nombre avec un nom réel est onze. Tout le monde a une variante de FC ou United ou Real, dans ce dernier cas précédant le nom de la ville. Ce match Real Madrid – Real Salt Lake va être allumé.

La raison exacte pour laquelle les équipes MLS ressentent un tel besoin d’imiter leurs collègues internationaux reste un mystère. Columbus pense-t-il vraiment que supprimer l’équipage de son nom se rendra d’une manière ou d’une autre plus commercialisable? L’équipe est à Columbus, dans l’Ohio, une ville où le comble du drame vient du fait de deviner quel joueur de sousaphone sera sélectionné pour marquer le i lorsque l’Ohio State Marching Band arrivera sur le terrain à la mi-temps. Columbus vit pour le football de l’État de l’Ohio et, dans une moindre mesure, le basket-ball masculin. La seule entité sportive en ville de moindre importance que l’équipage est les Blue Jackets de la LNH, une équipe qui, au cours de ses vingt années d’existence, n’a disputé les séries éliminatoires que six fois et a dépassé le premier tour exactement une fois, pour perdre au deuxième tour. .

Ça pourrait être pire. L’équipage pourrait décider que, dans l’esprit du politiquement correct, il doit retirer Columbus de son nom et devenir l’exploitant des peuples autochtones SC, ce qui serait difficile à rendre assez petit pour être incorporé dans une crête. Peut-être qu’il pourrait ignorer complètement le nom d’une ville et s’appeler simplement Soccer Club, bien que cela puisse conduire à un problème dans lequel la première règle du Soccer Club est que vous ne parlez pas de Soccer Club. Bien que j’y pense, Columbus est déjà à peu près là.

Si la MLS souhaite sérieusement se consolider dans la mentalité sportive américaine, elle devrait cesser d’essayer d’être européenne et commencer à adopter la voie américaine. Rien ne prouve mieux la sagesse de cette approche que le baseball des ligues mineures, qui a redémarré après avoir perdu toute la saison 2020 au profit de COVID. C’est là que vous trouverez les grands noms d’équipes, sources de fierté civique et d’identité telles que:

Maintenant, ce sont des noms à vivre.

Même le hockey des ligues mineures a des noms sympas (sans jeu de mots):

Allez Columbus. Essayez plus fort.