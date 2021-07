L’équipage de Fortnite souhaite la bienvenue "Skye d’été" En exclusivité d’août

Le prochain ajout à l’abonnement mensuel de Fortnite a été révélé.

Epic Games a officiellement présenté “Summer Skye” comme le dernier ensemble exclusif de Fortnite Crew. Le tout premier service d’abonnement mensuel du populaire Battle Royale a commencé à la fin de l’année dernière, et chaque mois qui passait comportait un ensemble cosmétique à durée limitée pour le plaisir des joueurs. Les abonnés de l’équipage ont tout vu, des concepts originaux aux super-héros et super-vilains tels que Loki et Green Arrow.

Août marque le début d’un autre personnage unique conçu par l’artiste conceptuel nollobandz. Initialement nommée Ava, Summer Skye est une fan de Fortnite à part entière et rejoindra la liste Fortnite dans quelques jours.

Description et détails de Summer Skye

Une partie Cosy

Une partie Rapscallion

Une partie Boxy

Une partie Aura

Une partie Pinkie

Une partie de Dark Rex

Et une partie d’aventurier intrépide. Inspiré par @nollobandz et les créations communautaires de toute l’île, Summer Skye rejoint le Fortnite Crew le 1er août !https://t.co/xJpSlauF3k pic.twitter.com/tGaRcR6YLs – Fortnite (@FortniteGame) 28 juillet 2021

Le compte Twitter de Fortnite a annoncé le plus récent ajout de Crew tôt ce matin. Décrit comme « une partie confortable, une partie de Rapscallion, une partie de Boxy, une partie d’Aura, une partie de Pinkie, une partie de Dark Rex et une partie d’aventurier intrépide”, Summer Skye prend une partie de nombreux cosmétiques emblématiques de Fortnite et les roule tous dans un. Le billet de blog d’Epic a fourni une description plus détaillée du nouveau personnage.

“Toujours en quête d’aventure, Skye adopte un nouveau personnage décontracté pour une virée estivale. En rejoignant Fortnite Crew avant la fin de l’été, Summer Skye et son Set arrivent dans le Crew Pack d’août 2021 !

Quand pouvez-vous acheter Summer Skye et qu’est-ce qui est inclus ?

Le mois Fortnite Crew se réinitialise le 31 juillet à 20 h 00 HAE selon le billet de blog d’Epic. D’ici là, les nouveaux abonnés acquerront le super-vilain Marvel Loki.

Voici ce qui est inclus dans la version d’août de Fortnite Crew :

Tenue Skye d’été avec l’accessoire arrière de bouclier d’aigle maudit de style Stormy Skye (arboré avec un nouvel ami ailé) Épée épique de la pioche de puissance (maniement unique) Pspspsps orné de Meowscles ! Wrap Shadow Meowscles-orné Cattitude Wrap Afternoon Quest Écran de chargement

Les nouveaux abonnés bénéficieront également des avantages habituels de l’équipage Fortnite du Battle Pass Chapitre 2 – Saison 7 et de 1 000 V-Bucks pour 11,99 USD par mois. Ceux qui cherchent à s’enrôler dans Fortnite Crew devraient se rendre sur ce site Web pour en savoir plus sur les offres et comment s’abonner.

Restez à l’écoute d’ESTNN pour plus d’actualités et de mises à jour Fortnite!

Images en vedette : Jeux épiques

