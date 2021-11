L’équipage de Kiss nie affirme que les protocoles de tournée laxistes de Covid-19 ont conduit à la mort du technicien de la guitare

Kiss a démenti les suggestions de membres anonymes de leur propre équipe de route selon lesquelles les protocoles laxistes de Covid-19 lors de leur tournée américaine ont joué un rôle dans la mort liée au coronavirus du guitariste de longue date Francis Stueber.

Le technicien guitare de Paul Stanley depuis 20 ans, 53 ans, père de trois enfants Stueber est décédé le 17 octobre dans sa chambre d’hôtel à Detroit deux jours après avoir été mis en quarantaine suite à un test positif pour le virus. Stanley a rendu hommage à son « cher ami » sur les réseaux sociaux, écrivant « À la fois sur et en dehors de la scène, je dépendais tellement de lui. »

Mon cher ami, pote et guitar tech depuis 20 ans, Fran Stueber est décédé hier subitement de Covid. Sur scène comme en dehors, j’ai tellement compté sur lui. Ma famille l’aimait tout comme moi. Il était si fier de sa femme et de ses 3 garçons qu’ils l’étaient de lui. Je suis engourdie. pic.twitter.com/RvwUGpFt0X17 octobre 2021

« Nous avons le cœur brisé par la perte de Francis, c’était un ami et collègue de 20 ans, il n’y a aucun moyen de le remplacer », a déclaré le groupe à Rolling Stone dans un communiqué. « Des millions de personnes ont perdu quelqu’un de spécial à cause de cet horrible virus et nous encourageons tout le monde à se faire vacciner. S’il vous plaît, protégez-vous et vos proches.

Le 20 octobre, cependant, Rolling Stone a signalé une affirmation de membres anonymes de l’équipe de route du groupe selon laquelle les protocoles laxistes et « dangereux » de Covid ont joué un rôle dans la mort de Stueber. Dans l’histoire, publiée sous le titre, Can’t Believe How Unsafe It Was’: Kiss’ Roadies Blame Lax Covid Protocols for Guitar Tech’s Death, un membre de l’équipe est cité comme disant: « Chaque jour pendant les spectacles, nous n’avons pas été testés . Et il y a tellement d’inconnues. Avons-nous super répandu cela, avons-nous propagé cette chose de ville en ville ? C’est horrible que Fran ait réussi, et c’est horrible si c’est notre protocole juste pour nous de faire une tournée. Est-ce que ça va être normal, de mettre quelqu’un dans un hôtel et si quelqu’un meurt, ‘Oh, eh bien, je passe au prochain gars ?’

« Je ne pouvais pas croire à quel point c’était dangereux et que nous y allions toujours. Nous étions frustrés depuis des semaines, et au moment où Fran est décédée, j’ai juste pensé: » Vous devez vous moquer de moi. « »

Bien que Paul Stanley et Gene Simmons aient également été testés positifs pendant la tournée, en août, dans un communiqué, Kiss a rejeté la suggestion selon laquelle leur environnement de tournée n’était pas sûr.

« Notre End of the Road World Tour avait absolument mis en place des protocoles de sécurité Covid qui respectaient, mais dépassaient le plus souvent, les directives fédérales, étatiques et locales », a déclaré le groupe. « Mais en fin de compte, il s’agit toujours d’une pandémie mondiale et il n’y a tout simplement pas de moyen infaillible de faire une tournée sans un certain élément de risque. »

« Alors que les protocoles étaient en place pour la tournée, il était impossible de contrôler l’équipage minute par minute de leur vie », a ajouté le groupe. « Si certains membres de l’équipe ont choisi de sortir dîner un jour de congé ou de prendre des bières dans un bar local après le spectacle, et l’ont fait sans masque ou sans suivre les protocoles, personne ne peut faire grand-chose pour arrêter cela. Surtout lorsque bon nombre de nos marchés touristiques n’avaient pas de mandat de masque étatique ou local en place. »

« Nous savons maintenant que des membres d’équipage ont tenté de dissimuler des signes de maladie et, lorsqu’ils ont été découverts, ont refusé des soins médicaux », ont-ils ajouté. « En outre, il a récemment été porté à notre attention que certains membres d’équipage peuvent avoir fourni de fausses cartes de vaccination qui, si elles sont vraies, nous trouvons moralement répréhensibles (ainsi qu’illégales), mettant toute la tournée en danger. »

Un membre d’équipage qui souhaite rester anonyme a cependant brossé un tableau moins sanitaire pour Rolling Stone.

« Par cupidité, nous avons vu notre ami mourir jour après jour », a-t-il déclaré. « Et personne n’a rien fait. »