L’équipage de Motörhead porte littéralement le Lemmy sur la peau

Le 24 décembre est une date très spéciale car en 1945 est né Lemmy Kilmister, l’un des dieux les plus aimés du panthéon du rock et l’un des musiciens les plus influents de l’histoire récente du rock. Malheureusement, le 28 décembre 2015, Lemmy a quitté ce plan existentiel, mais sa présence est toujours fortement ressentie.

L’héritage de ce bassiste à la voix fougueuse a profondément marqué ceux qui ont écouté et suivi Motörhead, un groupe qui a inspiré d’innombrables projets, mais ceux qui ont le plus ressenti son influence étaient ceux qui les connaissaient.

Au début du 21, une nouvelle a ému les fans de Lemmy, puisque ses cendres ont été déposées dans des balles remises aux personnes les plus proches de l’artiste. Deux des élus étaient Eddie Rocha, directeur de tournée, et Emma cederblad, assistant de production, qui pour commémorer le récent anniversaire de la mort de Lemmy, a demandé au tatoueur, stina nymanQu’il leur fasse un portrait de Kilmister et un logo Ace Of Spades, avec ses cendres dissoutes dans l’encre.

Cet hommage a été documenté et publié sur la chaîne officielle Motörhead. Mais ce n’est pas le seul hommage que rendra le musicien, puisque le réalisateur Greg Olivier travaille sur un biopic dédié à ce dieu du rock.