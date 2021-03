L’équipage de Soyouz déménagera aujourd’hui le vaisseau spatial vers le nouveau port d’amarrage de la station spatiale – .

NOTE DE L’ÉDITEUR: La couverture en direct de NASA TV commence à 12 h 15 HAE (16 h 15 GMT) et sera disponible sur cette page.

Vendredi, deux cosmonautes russes et un astronaute de la NASA sont attachés à leur vaisseau spatial Soyouz pour déplacer la capsule vers un autre port d’amarrage de la Station spatiale internationale, ouvrant ainsi la voie à l’arrivée d’un nouvel équipage le mois prochain.

Le commandant russe Sergey Ryzhikov contrôlera manuellement le vaisseau spatial Soyouz MS-17 pendant la manœuvre de relocalisation. Le cosmonaute Sergey Kud-Sverchkov et l’astronaute de la NASA Kate Rubins seront également à bord du vaisseau spatial.

Les trois membres d’équipage ont été lancés à l’intérieur du vaisseau spatial Soyouz MS-17 en octobre, et devraient revenir sur Terre le 17 avril. la manœuvre de relocalisation vendredi, prêt à revenir sur Terre en cas de problèmes de reconnexion avec la station spatiale.

Le vaisseau spatial Soyouz MS-17 doit se détacher du module russe Rassvet de la station spatiale à 12 h 38 HAE (16 h 38 GMT) jeudi. Rassvet est situé dans la partie inférieure, ou côté terre, du segment russe de la station spatiale.

Ryzhikov, un ancien pilote de chasse de l’armée de l’air russe âgé de 46 ans, fera voler le vaisseau spatial Soyouz loin du module Rassvet. Après avoir reculé à une distance d’environ 100 à 130 pieds (30 à 40 mètres), Ryzhikov effectuera une manœuvre de survol autour de l’arrière de la station spatiale pour atteindre une position au-dessus du complexe vers 12 h 58 HAE (16 h 58 GMT). .

Le commandant guidera ensuite l’engin spatial Soyouz vers un amarrage manuel avec le module Poisk sur la partie supérieure, ou côté face à l’espace, du segment russe de la station spatiale. L’accostage est prévu à 13 h 07 HAE (17 h 07 GMT) pour conclure la manœuvre de 30 minutes.

L’équipage déplace le vaisseau spatial Soyouz MS-17 pour ouvrir la voie à la prochaine mission Soyouz à amarrer avec le module Rassvet après son lancement le 9 avril depuis le cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan.

Le commandant russe Oleg Novitskiy, l’ingénieur de vol Piotr Dubrovnik et l’astronaute de la NASA Mark Vande Hei se lanceront sur le vaisseau spatial Soyouz MS-18. Novitskiy et ses coéquipiers remplaceront les membres d’équipage du Soyouz MS-17 sur la station spatiale avant leur retour à la maison le 17 avril.

Les responsables russes veulent que la mission Soyouz MS-18 s’arrête au module Rassvet, et non à Poisk, pour permettre aux cosmonautes d’utiliser Poisk pour une sortie dans l’espace plus tard cette année pour aider à préparer l’arrivée du module de laboratoire russe Nauka.

Les modules Poisk et Pirs de la station spatiale servent également de ports d’amarrage et de sas pour les sorties dans l’espace. Un navire de ravitaillement Progress qui est arrivé à la station le mois dernier emportera le module Poisk plus tard cette année pour faire place au laboratoire Nauka sur la position d’amarrage inférieure du module de service Zvezda.

Le module de laboratoire Nauka devrait être lancé en juillet depuis Baïkonour sur une fusée russe Proton. Ce sera l’ajout le plus important à la partie russe de la station spatiale depuis 2000, lorsque le module Zvezda lui-même a été lancé.

