L’équipage de Youri Gagarine a «menti sur» le succès de l’espace alors que le mythe historique du vol démystifié Monde | Nouvelles

Aujourd’hui marque 60 ans depuis que le cosmonaute soviétique Gagarine a choqué le monde en devenant le premier homme à atteindre l’espace. Des peintures murales, des statues et d’autres manifestations publiques de gratitude ont été érigées dans les années qui ont suivi l’exploit d’ingéniosité et d’exploration humaines. Il est rapidement devenu un héros national pour ce qui était alors l’URSS et reste à ce jour une figure emblématique de la Russie.

Aux États-Unis, l’agence spatiale du pays, la NASA, est restée stupéfaite.

L’astronaute de la NASA Charles Duke, qui a marché sur la Lune lors de la mission Apollo 16 en 1972, a déclaré que c’était un moment déterminant pour la tenue.

En 2011, il a déclaré à la BBC: «J’étais un jeune pilote de chasse en Allemagne, je pilotais des F-102 à Rammstein en Allemagne.

«Nous étions plus concentrés sur la construction du mur de Berlin cette année-là que sur la course à l’espace.

“Quand il a volé, ma première impression a été – eh bien, ils nous ont battus à nouveau.”

Pourtant, pour toutes les célébrations, beaucoup ont remis en question le succès de Gagarine et de la Russie soviétique au cours de la période.

Un livre publié à la veille du cinquantième anniversaire du lancement en 2011 a révélé comment les scientifiques ont mal calculé à deux reprises l’endroit où l’astronaute atterrirait – expliquant pourquoi il n’y avait personne pour le rencontrer lorsqu’il a atterri à environ 500 miles au sud de Moscou le 12 avril 1961. .

Intitulé «108 minutes qui ont changé le monde», il prétend que l’écriture soviétique entourant le débarquement était «loin de la vérité» et occultait en fait la réalité de la mission.

Le livre affirme que les Soviétiques ont également menti sur la façon dont il a atterri, affirmant qu’il avait atterri à l’intérieur de la capsule alors qu’il avait effectivement atterri séparément par parachute.

La raison pour laquelle ils ont menti, dit le livre, était de contourner des règles strictes qui les auraient empêchés d’enregistrer officiellement le vol comme record du monde.

L’auteur, le journaliste russe Anton Pervushin, a joint aux affirmations une lettre que Gagarine a écrite à sa femme avant le lancement.

Pensant à sa propre mortalité, Gagarine lui a dit de ne pas «mourir de chagrin» s’il ne revenait jamais.

Il a dit qu’il espérait qu’ils n’auraient jamais de raison de lire ses paroles.

Il a écrit: «Mais parfois, les gens glissent sur un sol plat et se cassent le cou.

«Quelque chose pourrait aussi arriver ici.

“Si c’est le cas, je vous demande Valyusha (nom affectueux de sa femme) de ne pas mourir de chagrin. Après toute vie, c’est la vie et il n’y a aucune garantie pour quiconque que demain une voiture ne mettra pas fin à sa vie.”

À peine quatre ans auparavant, des scientifiques soviétiques avaient envoyé Laika le chien dans l’espace, pour la voir mourir en quelques heures de surchauffe.

Bien qu’il soit arrivé dans l’espace et à l’arrière, Gagarine est décédé dans un accident d’avion tragique et mystérieux en 1968, à seulement 34 ans.