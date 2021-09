L’équipage Inspiration4 de SpaceX revient sur Terre

La capsule Crew Dragon de SpaceX transportant quatre citoyens privés a plongé dans l’atmosphère terrestre samedi soir et a éclaboussé au large de la côte est de la Floride, mettant ainsi fin à la première mission entièrement civile de l’entreprise dans l’espace. L’équipage d’Inspiration4 – le bailleur de fonds milliardaire de la mission Jared Isaacman, le géoscientifique Sian Proctor, l’assistante médicale Haley Arceneaux et l’ingénieur de données Chris Sembroski – est devenu le premier équipage à traîner en orbite terrestre sans aucun astronaute professionnellement formé.

“c’était un sacré tour”

La zone d’amerrissage de l’équipage dans l’océan Atlantique se trouvait à environ 30 miles à l’est du Kennedy Space Center de la NASA, où ils ont été lancés dans l’espace au sommet de la fusée Falcon 9 de SpaceX mercredi. À partir d’environ 19 h 02 HE, Crew Dragon a déployé deux ensembles de parachutes – un ensemble initial de deux et un ensemble final de quatre – pour faciliter sa descente vers l’océan. Splashdown s’est produit vers 19h06 HE. Les équipes de récupération de SpaceX se sont précipitées vers la capsule dans des bateaux pour récupérer l’équipage.

“Merci beaucoup SpaceX, c’était un sacré tour pour nous, et nous ne faisons que commencer”, a déclaré Isaacman au contrôle de mission de SpaceX juste après avoir éclaboussé.

Crew Dragon, transportant quatre passagers, s’abat dans l’Atlantique.SpaceX

D’un lancement ponctuel à 20 h 02 HE mercredi à un amerrissage ponctuel samedi, la mission Inspiration4 a duré 71 heures au total. Les objectifs de la randonnée orbitale étaient doubles : recueillir 200 millions de dollars pour l’hôpital pour enfants St. Jude, un organisme à but non lucratif qui étudie le cancer et prodigue des soins gratuits aux enfants atteints de cancer et d’autres maladies potentiellement mortelles, et mener une étude scientifique sur comment le corps des passagers réagit à la microgravité. Depuis son lancement mercredi, St. Jude a levé environ 20 millions de dollars, portant la collecte de fonds totale à environ 153 millions de dollars de son objectif de 200 millions de dollars, a déclaré St. Jude.

Avec l’équipage amateur attaché à l’intérieur, le Crew Dragon de SpaceX a commencé son processus de rentrée entièrement autonome vers 18 h 11 HE, lorsqu’il a abandonné son coffre et a tiré un ensemble de propulseurs pour s’abaisser hors de l’orbite et vers l’atmosphère terrestre. Un flux vidéo en direct de l’intérieur de la capsule a montré Sembroski profitant d’un divertissement en vol – un film était diffusé sur un iPad attaché à son genou.

Le retour de l’équipage sur Terre s’est déroulé sans incident. Ils ont subi une panne de communication attendue d’environ sept minutes avec le contrôle de mission de SpaceX en Californie en raison de la gaine de plasma qui se forme autour de la capsule lors de sa rentrée atmosphérique turbulente. Lors de la rentrée, l’extérieur du vaisseau spatial a atteint des températures allant jusqu’à 3 500 degrés Fahrenheit, mais l’équipage a été maintenu au frais par leurs combinaisons de vol et la climatisation renforcée à l’intérieur de la capsule. Crew Dragon a traversé le ciel au-dessus du nord-est de l’Amérique du Sud et a filé vers la côte de Cap Canaveral.

Un premier ensemble de deux parachutes déployés comme prévu, ralentissant la capsule de 350 miles par heure à 100 MPH. Ces parachutes ont été abandonnés moins d’une minute plus tard à une altitude de près de 1 800 pieds et remplacés par un autre déploiement de quatre parachutes principaux, qui ont fonctionné pour ralentir le vaisseau spatial à environ 15 MPH lors de l’amerrissage.

Crew Dragon est sorti de l’eau et placé dans son « nid de dragon » – un petit coussin sur le vaisseau de récupération de SpaceX.SpaceX

La capsule a été hissée hors de l’eau et sur le bateau “Go Searcher” de SpaceX environ une demi-heure après avoir éclaboussé. Après cela, les équipes de récupération ont ouvert la porte de l’écoutille de Crew Dragon et ont guidé l’équipage sur une plate-forme un par un, Arceneaux menant le peloton. Proctor était le suivant, se faufilant pratiquement jusqu’à la plate-forme. Sembroski et Isaacman ont suivi. La sortie d’Isaacman était plutôt un petit jeu, ses jambes tremblant un peu alors qu’il s’adaptait à la gravité de la Terre. Ils seront tous examinés par du personnel médical et ramenés à terre en hélicoptère.

L’équipage était de bonne humeur après avoir quitté Crew Dragon, a déclaré le directeur de la mission Inspiration4, Scott Poteet, aux journalistes lors d’une conférence de presse post-splashdown. “Ils prennent des selfies, ils s’amusent, ils mangent, ils boivent, se lèvent et se promènent.”

Proctor quitte SpaceX

Pour le voyage de trois jours de l’équipage en orbite, à environ 363 milles de haut, ils ont discuté en vidéo avec des patients de St. Jude, ont sonné la cloche de la Bourse de New York et sont restés en contact avec leurs amis et leur famille. Isaacman a placé un pari de 4 000 $ à Las Vegas que les Eagles gagneraient le Super Bowl, et à un autre moment, a discuté à distance avec Tom Cruise. Ils ont organisé une brève émission de talents vendredi dans une mise à jour en direct – Sembroski s’est coincé sur un ukulélé, Proctor a montré un dessin qu’elle a fait à l’aide d’un paquet de stylos métalliques et Arceneaux a fait des sauts périlleux en microgravité. “Hayley est un champion de la filature”, a déclaré Proctor alors qu’Arceneaux se recroquevilla en boule et commença à dégringoler sur place.

L’équipage a recueilli des données pour une étude scientifique examinant comment la microgravité affecte le corps humain. Au cours de la vidéo de vendredi, Arceneaux a montré un appareil que l’équipage utilisait pour mesurer la pression crânienne.

La capsule Crew Dragon, nommée Resilience, était le même vaisseau spatial qui, il y a près d’un an, a envoyé un équipage de quatre astronautes du gouvernement vers la Station spatiale internationale et retour. Peu de modifications ont été apportées à la capsule à part un dôme en verre qui a été installé là où se trouve normalement la porte d’amarrage de la capsule, offrant aux passagers une vue à 360 degrés de l’espace en orbite. La moitié supérieure d’environ trois passagers pourrait facilement s’adapter à l’intérieur du dôme.

“mission très propre du début à la fin”

Tout s’est déroulé presque sans accroc, à part un problème avec le système de gestion des déchets de la capsule, ou les toilettes. Cela était lié à “un problème avec un ventilateur qui fait partie du système”, mais il a été rapidement résolu, a déclaré le directeur de mission d’Inspiration4, Todd Ericson, lors d’une conférence de presse. Il n’a pas fourni de détails supplémentaires sur l’incident. Un autre problème au cours de la mission impliquait un capteur de température associé à l’un des propulseurs de Crew Dragon, mais un capteur de secours s’est déclenché et a bien fonctionné, a déclaré Benji Reed, directeur de la gestion de la mission de l’équipage de SpaceX. Dans l’ensemble, ce fut une “mission très propre du début à la fin”.

Parallèlement aux objectifs officiels de la mission, Inspiration4 a également montré que les voyages en orbite ne sont plus réservés aux astronautes du gouvernement. D’autres missions suivront, dont la première mission privée vers l’ISS l’année prochaine. La société qui a négocié ce voyage, Axiom Space, s’est déjà inscrite pour trois voyages supplémentaires vers l’ISS sur le Crew Dragon de SpaceX.

“Bienvenue dans le deuxième âge de l’espace”, a déclaré Ericson.