« L’équipe a concouru et le feeling est bon »

11/07/2021 à 00:35 CET

.

Andoni Iraola, entraîneur du Rayo Vallecano, regretté la défaite contre le Real Madrid au Santiago Bernabéu, a positivement apprécié que son équipe a affronté « l’un des plus grands » et a dit que le sentiment avec lequel il part est « bon ».

Le Rayo Vallecano s’est incliné 2-1 au Santiago Bernabéu face au Real Madrid. Le seul but de l’équipe Rayista a été marqué par Falcao, qui est entré sur le terrain à la 68e minute et est sorti blessé à la 80e.

« En général l’équipe s’est bien passée. Nous avons pris un bon départ, nous n’avons pas profité de l’opportunité que nous avons eue et dans l’une de ces hautes pressions, ils s’en sont très bien sortis, Ils nous ont attrapés dans le dos, ont marqué et à la suite du but, ils se sont retrouvés plus à l’aise« , a déclaré Iraola lors d’une conférence de presse.

« NOUS Cela nous a coûté de leur objectif parce qu’ils sont très bons et il est difficile d’enlever le domaine. Dans la deuxième partie nous avions plus de personnalité, mais on n’a pas suffi à nouer », a-t-il avoué.

L’entraîneur basque s’est rendu furieux dans le tunnel des vestiaires parce qu’ilet les trois minutes d’addition semblaient insuffisantes décrété par l’arbitre.

« Nous nous sommes un peu ennuyés pour le temps supplémentaire. Il y a eu une révision du VAR, une modification de la remise, un jeu dans lequel ils ont laissé sortir le ballon, et ce n’est pas quelque chose qu’ils vous donnent deux ou trois minutes de plus, mais c’est vrai que c’était peu de temps« , s’est-il manifesté.

Une fois les treize jours disputés, Rayo ajoute vingt points et affronte avec la tranquillité d’être loin de la relégation le nouvel arrêt de la compétition pour les engagements des équipes.

« Dans le premier tiers de la saison, nous avons vingt points mais nous sommes heureux car l’équipe concourt dans toutes les étapes, contre tous les rivaux, comme aujourd’hui contre l’un des plus grands. Nous avons joué dans des terrains très difficiles mais le feeling de l’équipe est bon. On voit que bien que cela coûte quelques phases les joueurs donnent tout« , a-t-il conclu.