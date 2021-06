31/05/2021 à 21:59 CEST

Luis de la Fuente, l’entraîneur espagnol des U21, a souligné la manière dont son équipe s’est imposée ce lundi en prolongation contre la Croatie (2-1) en quarts de finale du Championnat d’Europe après avoir obtenu l’égalisation dans la dernière minute du temps réglementaire, et a assuré que les joueurs ont fait preuve de « maturité et intégrité & rdquor; après avoir reçu un coup de « grand calibre & rdquor;

«C’est difficile quand cette circonstance se produit dans un match que nous avions totalement contrôlé et affichant des phases de très bon jeu. Il est très difficile de réagir et de se remettre d’un coup de ce calibre. L’équipe a fait preuve de maturité et d’intégrité qu’immédiatement nous avons vu que nous devions gagner. Malgré la tension, les nerfs et les doutes dans un match de ce calibre, nous sommes persuadés que le match allait nous affronter & rdquor;, a déclaré le sélectionneur.

« Je le dirai plusieurs fois. Je suis très fier de ce groupe. Nous avons vécu une semaine très difficile. Vous ne pouvez même pas vous habituer à l’idée. Quatre PCR en cinq jours, l’incertitude, nous ne sommes ensemble que depuis deux jours et aujourd’hui ils ont fait preuve de solidarité et d’une énorme implication. Ce sont les vraies stars et nous sommes très heureux. Convaincu que nous avons un grand avenir et un grand présent & rdquor;, a-t-il poursuivi.

Un Luis de la Fuente qui, en plus, a voulu donner l’importance opportune au fait d’être parmi les quatre meilleurs d’Europe. «Être en phase finale a été un succès, être en quart de finale également et être en demi-finale est un succès. Tous les matchs sont très compliqués, on sentait que ça allait être de ces caractéristiques, mais on a eu des phases d’un très bon match et on aurait pu condamner à cette occasion Yeremy, ce qui était dommage. Ce sera bien pour nous de gagner de gagner de cette façon car il y avait de l’euphorie dans le vestiaire et cela nous unira encore plus, valorisant ce qu’il en coûte pour gagner & rdquor;a-t-il commenté.

« Nous allons sortir plus forts même si nous avons dû faire un effort important. Mais se sentir demi-finaliste dans un championnat d’Europe nous permet de surmonter toute adversité et cela nous donnera beaucoup plus de force. Je n’ai pas peur d’être fatigué. De plus, l’adversaire a le match deux heures plus tard & mldr; Je ne suis pas inquiet pour & rdquor;, a-t-il développé.

L’entraîneur des U21 n’a pas voulu critiquer le penalty d’Hugo Guillamón et s’est retrouvé avec le côté positif qu’il servira d’apprentissage pour l’avenir.

«C’est évitable, pas le penalty, la genèse du jeu car on avait le ballon dans la surface adverse. Ce sont des situations de football, avec fatigue & mldr; Des choses auxquelles vous pensez sur le terrain et cela nous a coûté, mais ils ont la qualité pour faire ce genre de jeu. Tout d’abord, nous allons apprendre, le lendemain nous allons le résoudre d’une autre manière et ce sera positif & rdquor;, a-t-il analysé.

En outre, Luis de la Fuente a déclaré que ce qu’il accordait le plus d’importance à l’entretien avant la prolongation était de récupérer Yeremy Pino après avoir raté une occasion de but claire à la 85e minute qui aurait empêché la prolongation.

«Je me suis davantage concentré sur le retour de Yeremy parce qu’il a eu du mal avec cette situation qui ne pouvait pas être un objectif. Et au final c’est Javi qui a prêté main forte à son partenaire & rdquor;, a-t-il expliqué.