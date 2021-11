« L’équipe a perdu (deux points) à cause du coach »

11/07/2021 à 23h50 CET

L’Argentin Diego Siméone, l’entraîneur de l’Atlético de Madrid, a déclaré après le match nul de trois buts lors du match que son équipe a disputé ce dimanche au Mestalla contre Valence, qu’ils avaient fait un match extraordinaire pendant 80/85 minutes mais que l’équipe n’a pas gagné à cause de lui.

« Je viens de le dire aux joueurs. Ils ont joué un jeu extraordinaire. 88/85 minutes merveilleuses. L’entraîneur s’est trompé et l’équipe a perdu (deux points) à cause de l’entraîneur », a assumé l’entraîneur argentin dans des déclarations à Movistar, dans lesquelles il ne voulait pas préciser quelles erreurs ils avaient commises.

Simeone a insisté pour que son équipe avait réalisé un « grand match », dans lequel il a fait preuve de « personnalité », mais qui se sont trompés et ont fini par leur coûter deux points en encaissant deux buts dans la prolongation, l’oeuvre d’Hugo Duro.

« Ils à la fin du jeu ils ont tout joué pour parier sur un but dans un ballon debout ou dans un brouhaha dans la surface. Ils étaient prêts et concentrés et c’est un tirage au sort méritoire pour Valence », a ajouté Simeone, qui « s’en moque » dispose désormais de plus de temps en raison de l’arrêt dû à l’activité des équipes nationales.