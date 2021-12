« L’équipe a tout essayé »

12/12/2021

Koke Resurrección, capitaine de l’Atlético de Madrid, a expliqué ce dimanche, après la défaite contre le Real Madrid (2-0), que son équipe « a tout tenté » dans un match « très équilibré » dans lequel ils ont reçu les deux buts en contre-attaque et il a souligné que « cela continue », son équipe a un match de moins et « ils sont tous en finale maintenant ».

« C’était un match très serré. Il ne s’est rien passé. C’était une erreur de ma part dans une passe à la sortie du ballon, ils sont allés au compteur et ils ont marqué le but pour nous. L’équipe était meilleure en deuxième mi-temps. Il a tout essayé. L’équipe en seconde mi-temps a montré son visage, ce n’était pas comme la première, nous n’étions pas si bien. Cela continue et ils sont tous définitifs maintenant », a-t-il expliqué dans des déclarations à ‘Movistar’.

« Au final, ils vous laissent le ballon, ils reviennent et quand ils vous récupèrent, ils ressortent très rapidement. Nous savions qu’il allait faire ce genre de match et puis avec le ballon, il a beaucoup de qualité. En deux contre-attaques ils nous ont fait deux buts »a ajouté Koke, qui a noté: « Nous ne sommes pas réguliers et nous devons l’être si nous voulons être là-haut. »