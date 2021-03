L’équipe Adeslas Padel, à l’assaut du numéro 1 mondial

31/03/2021 à 19:50 CEST

L’équipe Adeslas Padel a présenté sa nouvelle équipe aujourd’hui pour la saison 2021 du World Padel Tour, présentant les paires formées par Fernando Belasteguín et Sanyo Gutiérrez; et Alejandra Salazar et Gemma Triay.

L’événement, dirigé par le directeur commercial général adjoint de SegurCaixa Adeslas, Carlos Hernandez, a lancé une saison passionnante qui débutera la semaine prochaine avec l’Adeslas Open de Madrid, qui se tiendra au WiZink Center de la capitale.

Hernández a ouvert l’événement en soulignant que «C’est une fierté de débuter la saison d’un circuit du World Padel Tour avec Adeslas Padel Team aussi compétitif et dévoué que celui-ci & rdquor;.

Avec le parcours du World Padel Tour juste au coin de la rue, les nouveaux couples ont clairement exprimé l’enthousiasme du défi de faire partie de l’équipe Adeslas. L’ambassadeur le plus expérimenté et 16 fois numéro 1 au monde, Fernando Belasteguín, a voulu souligner l’importance de l’engagement dans sa carrière: «Si je ne donnais pas tout chaque jour, j’aurais l’impression de manquer de respect au sport. Je le dis toujours, ma famille est ma plus grande inspiration et énergie pour continuer au maximum toujours & rdquor;.

À ses côtés, Sanyo gutierrez Il a profité de son introduction à l’équipe pour s’assurer que « c’est une belle opportunité et être avec Bela est excitant. Nous sommes un couple formidable et nous pouvons faire de grandes choses ».

Adeslas revient pour parier fortement sur le paddle-tennis féminin, l’un des couples étant appelé à être dans toutes les piscines. Dans ce sens, Alejandra Salazar Il a souligné « l’illusion d’affronter cette saison avec Gemma. Je pense qu’on a tout opté pour tout et c’est très important ».

Le nouveau partenaire d’Alejandra Salazar et numéro 1 mondial de la saison 2020, Gemma Triay, a souligné qu’ils ont eu « une très bonne pré-saison et nous voulons concourir. Il y a de nouveaux couples et le circuit sera difficile, mais nous irons pour tout ».

Avec l’accueil de la nouvelle année de compétition, Adeslas fête ses 6 ans avec le World Padel Tour, une période au cours de laquelle le sport a grandi en adeptes et athlètes, étant une référence en Espagne et à l’international.