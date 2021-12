L’équipe AirPods d’Apple veut « plus de bande passante » que Bluetooth n’en fournit

Apple a présenté en octobre les AirPod de troisième génération repensés, qui ont une conception mise à jour, la prise en charge de l’égaliseur adaptatif, l’audio spatial et d’autres nouvelles fonctionnalités. Pour expliquer certaines des décisions de conception prises par Apple avec les AirPods 3, le vice-président de l’acoustique d’Apple, Gary Geaves, s’est assis pour une interview avec What HiFi (via .), offrant un aperçu intéressant des limites de Bluetooth et de l’ensemble des fonctionnalités des AirPods. 3‌.



Selon Geaves, les ‌AirPods 3‌ ont été entièrement construits avec des composants sur mesure, en n’utilisant rien de « prêt à l’emploi ». Apple utilise un « système acoustique compliqué », un « port de basses soigneusement réglé » et un « tout nouvel amplificateur personnalisé », le tout au nom de la meilleure qualité sonore possible. Apple peut optimiser le son avec des composants matériels, mais comme le souligne What HiFi, Bluetooth est la véritable limitation.

Lorsqu’on lui a demandé si Bluetooth retient le matériel d’Apple et « étouffe la qualité sonore », Geaves a refusé d’en dire trop, mais il a répondu qu’Apple « se concentre très fort » pour tirer le meilleur parti de Bluetooth, et qu' »il est juste de dire » que Apple aimerait « plus de bande passante ».

« Évidemment, la technologie sans fil est essentielle pour la diffusion de contenu dont vous parlez », dit-il, « mais aussi des choses comme la quantité de latence que vous obtenez lorsque vous bougez la tête, et si c’est trop long, entre vous bouger la tête et le le son changeant ou restant statique, vous vous sentirez très mal, nous devons donc nous concentrer très fort pour tirer le meilleur parti de la technologie Bluetooth, et il y a un certain nombre de trucs que nous pouvons jouer pour maximiser ou contourner certains des les limites du Bluetooth. Mais il est juste de dire qu’on aimerait plus de bande passante et… Je m’arrête là. On aimerait plus de bande passante », sourit-il.

Lors de la conceptualisation des « AirPods 3 », Geaves a déclaré que l’équipe AirPods « avait examiné de très près » les points forts des AirPods de deuxième génération. L' »ajustement ouvert sans effort » qui ne crée pas de joint dans l’oreille est un grand attrait des AirPod, mais la conception autour de l’absence de joint « crée des défis pour l’équipe audio ».

Parce qu’il n’y a pas deux oreilles identiques, Geaves a déclaré que le son ressenti par les gens sera « considérablement différent, en particulier les basses », ce qui a conduit l’équipe AirPods d’Apple à ajouter Adaptive EQ, une fonctionnalité AirPods Pro, aux « AirPods 3 ». Il est conçu pour fournir une « réponse en fréquence cohérente quel que soit le niveau d’ajustement que chaque personne obtient ».

Lors de la conception du matériel audio, Apple travaille à partir d’une « base analytique solide » et a effectué des « mesures approfondies » et des « recherches statistiques approfondies » pour informer une « réponse analytique acoustique interne » qui est prise en compte. Geaves dit qu’Apple comprend également qu’écouter de la musique « est une expérience émotionnelle avec laquelle les gens se connectent à un niveau très profond », donc Apple travaille également avec une « équipe d’experts d’auditeurs et de tuners critiques ». L’équipe est issue de l’industrie audio professionnelle et affine le son pour chaque produit, y compris les nouveaux ‌AirPods 3‌.

L’interview complète avec Geaves donne plus de détails sur les AirPods 3‌ et cela vaut la peine d’être lu pour les personnes intéressées.