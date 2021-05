L’équipe allemande de l’Euro 2021: réaction et analyse

L’équipe de l’équipe nationale allemande (Die Mannschaft) pour l’Euro cet été est sortie et officielle: une équipe de 26 hommes composée de 3 gardiens de but, 9 défenseurs et 14 milieux de terrain et joueurs offensifs, dont 8 joueurs du Bayern Munich.

L’entraîneur Joachim Löw a fait des inclusions surprenantes (y compris des noms que nous n’aurions peut-être même pas imaginés dans l’équipe il y a environ un an) et il semble qu’il pourrait être sérieux au sujet de gagner la compétition, après tout.

Alors, qui sont les inclusions surprises? Qui sera le pilier du onze de départ et qui occupera le banc le plus souvent? Cette équipe a-t-elle ce qu’il faut pour affronter des joueurs comme la France et l’Angleterre? Décomposons l’équipe et analysons.

Les lynchpins, alias «The essentials»

Il y a des joueurs de l’équipe nationale allemande qui sont tout simplement des choix faciles. Certains d’entre eux sont parmi les meilleurs au monde dans leurs positions, et l’équipe ne sera tout simplement pas la même sans eux.

Commençons par le capitaine Manuel Neuer. Il était assez évident qu’il serait le premier choix de Löw pour l’Allemagne en Euros. Il n’y a pas de place pour lui en dehors du 11 de départ; le meilleur GK du monde commence toujours. Ensuite en défense, nous avons Niklas Süle, Matthias Ginter et Antonio Rüdiger, qui allaient toujours être choisis en raison de leur vaste expérience et du fait qu’ils étaient les seuls et occasionnels étincelles dans ce qui a été une défense chaotique ces 3 dernières années.

On peut s’attendre à ce que Süle et Ginter en particulier jouent un grand rôle dans les Euros. Ce sont peut-être deux des défenseurs les plus solides d’Allemagne (ce qui n’est pas beaucoup, mais quand même) et Löw a dû les appeler. Passant au milieu de terrain, Joshua Kimmich, Leon Goretzka et Ilkay Gündogan sont des choix simples. Les 3 joueurs ont été spectaculaires cette saison, les 2 anciens étant prêts à devenir les généraux du milieu de terrain de l’Allemagne à l’avenir. Le pivot de milieu de terrain Kimmetzka est le meilleur au monde, point final.

Trop de grandeur dans une seule photo.Photo de SASCHA SCHUERMANN / . via .

À l’avant de l’attaque, je vais d’abord mettre l’éléphant dans la pièce à l’écart. Müller est la cheville ouvrière de l’équipe nationale allemande, et cela ne fait aucun doute. Tout autre manager avec un demi-cerveau ne l’aurait jamais renvoyé en premier lieu simplement parce qu’il est le meilleur attaquant d’Allemagne. Il a été le meilleur AM du football de club, et sa productivité et la façon dont il fait avancer toute l’équipe est tout simplement inégalée.

J’ai toujours su que Löw finirait par céder et le choisir, alors oui, c’est un autre choix évident. Les chances de l’Allemagne en euros (qui paraissaient plutôt sombres) ont maintenant reçu un énorme coup de pouce. Le reste des piliers attaquants se choisit eux-mêmes. Leroy Sané, Serge Gnabry et Kai Havertz ont une alchimie que très peu de trios d’attaquants possèdent.

Le casting de soutien

Avec les piliers à l’écart, nous pouvons maintenant nous concentrer sur le reste de l’ensemble. Dans le département des gardiens de but, Leno et Trapp sont d’excellents doublons et des options de sauvegarde de qualité. Il est regrettable que Marc Andre ter-Stegen ait été exclu pour blessure, puisqu’il est le n ° 2 sans faute de l’Allemagne. Cependant, ces deux ont une qualité suffisante entre eux pour pouvoir gêner le meilleur des attaques.

Sur le plan défensif, Lukas Klostermann, Marcel Halstenberg et Robin Gosens offrent à Löw des options solides et polyvalentes pour occuper à la fois les postes d’arrière central et d’arrière latéral. La vitesse, la ténacité et les capacités de franchissement de Klostermann peuvent faire de lui un bon RCB / RB, tandis que Gosens peut très bien jouer en tant qu’arrière offensif ou arrière gauche. Halstenberg est une très bonne option chez CB et peut tourner avec Rüdiger ou Ginter si nécessaire.

Musiala dribble devant son homme, l’Allemagne contre la Macédoine Photo de Federico Gambarini / photo alliance via .

Le milieu de terrain et l’attaque deviennent encore plus intéressants. Avec autant de profondeur de qualité, l’Allemagne peut se permettre de bonnes substitutions au fur et à mesure que les jeux progressent. Toni Kroos est un substitut pour moi, et même si cela pourrait choquer certains d’entre vous, je ne pense pas qu’il sera en mesure de déplacer l’un des milieux de terrain susmentionnés. Cependant, lui et Florian Neuhaus sont de superbes options de rotation et peuvent s’inscrire directement avec une baisse de qualité négligeable.

Cependant, étant donné que Löw aime son bras droit, il est également possible qu’il place l’un de ses 3 meilleurs milieux de terrain pour jouer le natif de Greifswald. Et puis nous avons les positions d’attaque. Jamal Musiala est un superbe ailier / AM qui est une option de premier plan et devrait sans doute commencer quelques matchs pour l’Allemagne, mais un manque d’expérience du football international pourrait jouer contre lui.

Jonas Hofmann est encore un autre attaquant de haut niveau qui peut jouer à la fois en tant qu’ailier inversé ou dans sa position préférée, l’AM. Hofmann a été tout simplement stellaire pour Gladbach ces derniers temps, et nous pouvons nous attendre à ce qu’il joue un rôle important dans la rotation d’attaque. Cet homme peut se montrer grand quand on lui présente une opportunité. Nous complétons la liste avec Timo Werner (haletant de la foule), qui nous pouvons nous attendre à être un joueur de banc, mais qui peut être donné un départ s’il est jumelé avec quelqu’un comme Kai Havertz ou Kevin Volland.

Werner réagit après avoir raté sa 234245e chance de la nuit.Photo par Alex Grimm / .

Werner, comme nous le savons tous maintenant, n’est pas bon en tant qu’attaquant solitaire. Il a besoin d’un «9» propre ou d’un faux «9» physique à côté de lui pour être efficace. Étant donné que Löw aime vraiment le 4-2-3-1 et le 4-3-3, il pourrait se retrouver à l’extérieur en regardant à l’intérieur, à moins d’être déployé comme un ailier inversé ou un deuxième attaquant dans une formation 4-4-2.

Les étrangers

Ici, nous examinerons les joueurs les moins susceptibles de voir le temps de jeu sur le terrain. Oui, Löw pourrait passer à fond en mode harakiri et donner à ces joueurs des départs réguliers, mais supposons simplement qu’il choisisse ses joueurs uniquement en fonction de la qualité. Dans ce cas, Robin Koch peut s’attendre à obtenir le moins de minutes en défense. Oui, il est un talent brillant et joue décemment pour Leeds, mais il est juste difficile de le voir commencer avant toutes les meilleures options défensives disponibles.

Au milieu de terrain, il est vraiment difficile d’imaginer qu’Emre Can obtienne des minutes significatives avec Die Mannschaft ayant sans doute la meilleure collection de milieux de terrain du football mondial. Il peut être un joueur solide ce jour-là, mais cela me semble un long coup et je ne peux pas m’empêcher de penser qu’il devrait réchauffer le banc la plupart du temps.

La surprise choisit

Kevin Volland après avoir marqué un but pour Monaco. L’attaquant a été superbe cette saison.Photo de LOIC VENANCE / . via .

Ce sont les choix qui m’ont jeté (et peut-être beaucoup d’autres fans de football à travers le monde) hors du parc. Le premier est aussi le plus évident – Volland. Il n’y a pas si longtemps (en fait, depuis le Championnat du monde de 2014 jusqu’à il y a une semaine), la plupart des fans allemands ont estimé qu’ils pourraient ne pas voir un «9» dans l’équipe pendant un certain temps. L’Allemagne n’a pas été formidable avec la production de buteurs de qualité ces derniers temps, et il était logique de jouer Havertz / Reus comme un faux «9» dans la majorité des matchs.

Cependant, Löw avait négligé un très bon attaquant depuis un certain temps. Volland était là pour que tout le monde voie, quelles saisons fortes avec Leverkusen. Mais ce qui aurait vraiment attiré l’attention de l’entraîneur, ce sont les performances de Volland en tant que «9» pour Monaco. Sous Kovac, Volland s’est épanoui dans un rôle hybride d’attaquant-créateur, totalisant 18 buts et 8 passes décisives dans toutes les compétitions cette saison. À 5’11 ”, Volland est un attaquant fort et rapide qui est bon avec les deux pieds et également au-dessus de la moyenne dans les airs.

Oui, Havertz peut également jouer en tant qu’attaquant, mais avoir un pur attaquant à l’avant fait toujours du bien, surtout lorsque vous avez des joueurs comme Müller et Kimmich qui vous nourrissent avec de superbes balles. Cela pourrait être un énorme coup de pouce pour toute l’équipe, et soudainement, cette attaque semble beaucoup plus puissante et multidimensionnelle. Vraiment un bon choix, et je me demande si Hansi Flick a contribué à cela.

La deuxième surprise est Christian Günter (allez à Fribourg!), Que je n’aurais jamais imaginé figurer dans les Euros, mais nous y voilà. Avec des performances exceptionnelles après des performances en Bundesliga, il n’est pas étonnant qu’il ait reçu l’appel, ce qui est tout à fait mérité. La quintessence d’un arrière / wingback offensif, Günter a un rythme superbe, un pied gauche vraiment fort et une grande capacité de franchissement.

Günter échange souvent avec les ailiers et aide également à étirer le jeu jusqu’aux flancs. Il est également un très bon défenseur, comme l’a vu le Bayern lors de son match nul 2-2 contre Fribourg. Oui, Günter n’a jamais joué pour Deutschland, mais … mieux vaut tard que jamais, non?

Hummels a été une bête pour Dortmund.Photo par Alexandre Simoes / Borussia Dortmund via .

Nous terminons les inclusions surprises avec une très spéciale … un autre joueur qui a été retiré du NT (certains diraient très prématurément) il y a près de 3 ans par Löw. Hummels est l’un des meilleurs défenseurs depuis une dizaine d’années maintenant et est toujours l’un des meilleurs CB d’Allemagne. Le fait de rejoindre l’équipe est certainement un gros coup de pouce et il serait une mise à niveau par rapport à l’une des autres options LCB.

Honnêtement, je ne pensais pas que Löw allait le choisir, et je ne peux pas être plus heureux qu’il ait réussi. Il est pleinement mérité, et ses qualités de leader seront cruciales si l’Allemagne veut garder ses draps propres.

Cela conclut une très bonne équipe, avec un bon équilibre entre jeunesse et expérience. Avec un bon entraînement et un bon entraînement (un gros si), je peux voir cette équipe se qualifier pour au moins les demi-finales. Oui, je pense que cette équipe est si forte.

Alors, que pensez-vous de l’équipe allemande? En voyez-vous suffisamment dans cette équipe pour les soutenir dans la compétition? Faites le nous savoir dans les commentaires!