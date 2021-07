L’équipe allemande, troisième rivale de la pré-saison pour les culés

in

31/07/2021 à 01h33 CEST

pari

Barcelone poursuit sa préparation pour arriver dans la meilleure forme possible au début de la nouvelle saison Et, après avoir ajouté deux victoires confortables contre des équipes telles que Nástic de Tarragona (4-0) ou Gérone (3-1), il cherchera à faire de même contre un plus grand rival : Stuttgart, qui évolue actuellement en Bundesliga, où il a terminé en 9e position de l’année universitaire 2020/21.

S’il est vrai que le sélectionneur néerlandais n’a toujours pas ses principales stars disponibles dans ses rangs, il est également vrai qu’il va récupérer plusieurs de ses troupes, et c’est que les demi-finalistes du dernier Championnat d’Europe en tant que Busquets, Jordi Alba et Martin Braithwaite ils ont déjà rejoint l’équipe.

Ce ne sera pas la première fois que les deux équipes se rencontreront, bien qu’il n’y ait pas non plus beaucoup de précédents. La dernière fois qu’ils se sont rencontrés, c’était lors de la saison 2009/10., en phase à élimination directe de la Ligue des champions. À cette époque, les joueurs barcelonais dirigés par Guardiola l’emportaient avec un confort relatif, battant leur rival au total de 5 points à 1.

En tout cas, le contexte est désormais très différent, il est donc plus que probable que le match joué au stade de l’équipe allemande soit plus compliqué que les précédents.

De plus, l’équipe allemande est plus shootée. En fait, ce sera déjà leur dernier match d’une pré-saison marquée par leur capacité à marquer ; dans chacun de ses matchs, il a réussi à battre le but de son rival, en battant dans quatre d’entre eux la barrière de 2,5 buts.

Il nous semble donc important de recommander un marché plus qu’intéressant pour ce type de jeu sans enjeu : la section des buts. Nous notons chez Betfair que l’option d’avoir “Plus de 2,5 buts dans le match” est payé à [1.55]

Dans la même ligne de match, en pensant qu’il y a plusieurs buts, on peut aussi faire un pari d’une valeur de “Les deux equipes marquent” [1.55]