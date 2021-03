L’équipe alpine quitte Bahreïn satisfaite

14/03/2021 à 20:01 CET



L’équipe Alpine F1 a bouclé un total de 396 tours, répartis entre l’Espagnol Fernando Alonso et le Français Esteban Ocon, lors des trois jours d’entraînement de pré-saison effectués entre vendredi et dimanche sur le circuit de Bahreïn, et de l’avis de Marcin Budkowski, directeur exécutif, ils se sentent « bien préparés pour le début de la saison ».

Ce dimanche, entre Ocon et Alonso, ils ont ajouté 139 tours à ceux des deux premiers jours. Les 396 totaux équivalent à 2 143 kilomètres. «Chaque programme quotidien fonctionne comme prévu», explique l’équipe.

Esteban Ocon a piloté l’A521 dans la séance du matin ce dimanche et a terminé avec 61 tours et un meilleur temps de 1: 31.310 sur le pneu C3. Fernando ALonso l’a fait dans l’après-midi et a ajouté 78 tours avec un 1: 30.318 sur pneus C4 comme meilleur temps.

« L’objectif de ce dimanche était de continuer à ajouter des tours au total, de progresser à travers un plan de rodage, de travailler sur l’équilibre de la voiture et les options de réglages, à la fois sur le carburant haut et bas.»Ajoute Alpine dans une note.

Pour Marcin Budkowski, ce week-end « a été un test très solide » pour Alpine. « Nous avons eu un programme intense, essayant presque d’intégrer six jours de tests en trois, et nous avons tout accompli sans problèmes importants », ajoute-t-il.

Il souligne que le programme de travail « s’est avant tout concentré sur les essais aérodynamiques, en particulier dans la zone touchée par les changements réglementaires, explorant les directions de réglage et permettant aux conducteurs de s’habituer et d’avoir confiance en la nouvelle voiture ».

« L’équipe a fait un excellent travail sur la piste, avec un soutien impeccable des usines. Nous avons atteint notre objectif de 130 tours par jour et obtenu quelques améliorations de performances décentes au cours des trois jours », ajoute-t-il.

Budkowski souligne que « chaque équipe avait son propre programme, donc nous ne verrons pas ce que chacun a entre les mains avant la première course, dans deux semaines ». « Cela étant dit, nous sommes concentrés sur nous-mêmes et nous nous sentons bien préparés pour le début de saison », dit-il.