L’équipe amateur à sept Judas FC embauche un bus à impériale pour un défilé de bus à toit ouvert afin de célébrer le titre de Powerleague alors que des joueurs heureux sirotent du champagne et des fusées éclairantes dans les rues de Londres

Très peu de gens connaîtront la gloire de remporter une coupe dans un bus à toit ouvert, alors un groupe de copains à sept a décidé qu’il était juste qu’ils célèbrent leur triomphe du titre de la même manière que l’Italie l’a fait pour l’Euro 2020.

Le Judas FC n’est cependant pas une vieille équipe à sept

Après tout, ce fut une saison passionnante pour le Judas FC, une équipe amateur de l’est de Londres composée de médecins, d’un enseignant, d’un vendeur et plus encore, car ils ont remporté DEUX trophées dans leurs Powerleagues.

Ils ont remporté leur championnat du lundi soir à la différence de buts dans une campagne palpitante tout en se battant pour leur titre de champion du mercredi soir après avoir remporté leurs dix matchs.

Ce serait naturellement un motif de célébration, mais un voyage dans leur pub local, le Shacklewell Arms à Dalston, n’était tout simplement pas suffisant cette fois.

“Cette année, nous pensions qu’avec le verrouillage et tout le monde ayant une année difficile, ce serait bien de faire quelque chose d’un peu spécial”, a déclaré le joueur du Judas FC Nick Scott à talkSPORT.com.

« Et l’un de nous a eu l’idée de faire un défilé de bus complètement démesuré !

Des banderoles ont été faites pour le défilé des bus

Les choses se sont bien arrosées pendant les célébrations

Les fusées éclairantes ont même été omises

C’est ce que signifie gagner un doublé Powerleague

Chaque joueur a contribué pour aider à payer le billet de bus de 660 £, tandis que Shacklewell Arms, qui les parraine, leur a gentiment fourni de l’alcool et les a hébergés par la suite.

150 £ supplémentaires ont été dépensés pour des bannières et eux et leurs proches se sont mis en route, qui les a conduits à travers certains des hauts lieux touristiques de la capitale, notamment Tower Bridge et le Shard, avant de retourner dans la ville de Dalston où se trouve le pub.

Ceux qui connaissent Londres craindront que le grand geste du Judas FC n’ait pas été bien accueilli, mais l’accueil des passants s’est mieux passé que prévu.

“Au début, je pensais que les gens allaient penser que nous étions une bande de t**** pour être honnête!” ajouta Scott.

Les gens dans la rue ont adoré le défilé de bus

“Mais l’accueil était incroyable, les enfants accouraient et applaudissaient, les gens qui se préparaient pour leur soirée nous acclamaient, tout était très positif!”

Le Judas FC n’est pas un vieux club à sept. Ils comptent plus de 1 200 abonnés Instagram et ont des partenariats avec des clubs au Mexique et en Corée du Sud et leurs plans de tournée sont en préparation suite à leur succès.

Mais les choses ne vont pas très bien sur le terrain en ce moment. Il semble y avoir une sorte de gueule de bois pour le titre, car le Judas FC est actuellement au BAS de sa Powerleague cette saison.

« Je pense que ça nous monte un peu à la tête ! dit Scott. « Toutes les autres équipes sont motivées pour nous battre maintenant !

“Nous voulons juste revenir, baisser la tête, revenir à notre meilleur sur le terrain et, espérons-le, ramasser plus d’argenterie.”

Les souvenirs de la saison dernière dureront toute une vie pour les joueurs et leurs nouveaux fans.

