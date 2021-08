L’équipe américaine de basket-ball affrontera la France pour la médaille d’or aux Jeux olympiques de Tokyo 2020

L’équipe masculine de basket-ball des États-Unis n’est qu’à une victoire de remporter une médaille d’or aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020. Jeudi, l’équipe des États-Unis a battu l’Australie 97-78 en demi-finale et affrontera la France dans le match pour la médaille d’or vendredi soir. Kevin Durant, qui est le meilleur buteur olympique de tous les temps de l’équipe américaine, a mené l’équipe avec 23 points et neuf rebonds.

“Nous savons que les équipes vont sortir rapidement et nous frapper avec un bon coup de poing”, a déclaré Durant. «Nous savons que les équipes veulent nous descendre tôt et voir comment nous réagissons. Beaucoup de ces gars ont la continuité pendant des années et des années et savent comment jouer les uns avec les autres. J’ai l’impression que beaucoup d’équipes s’attendent à ce que nous nous couchions tôt. Nous sommes restés fidèles à cela et à nos principes, avons fait quelques changements de schéma en défense et nous avons pu prendre de l’élan jusqu’à la mi-temps.

Une revanche du tour préliminaire pour la médaille d'or olympique de #Tokyo2020 ! #USABMNT vs @FRABasketball

🗓️ 7 août (local), 6 août (États-Unis)

🕦 11h30 JST – 22h30 HE

@peacockTV pic.twitter.com/48uQYW0y9R

La victoire de jeudi n’a pas été facile pour les États-Unis alors que l’Australie menait 41-26 au début de la compétition. “Ils sont comme une machine”, a déclaré l’entraîneur de l’équipe américaine Gregg Popovich. “Et cela nous a vraiment dérangés au début du match. Je pense que nous étions en baisse de 14 ou 15, et ils nous ont juste coupés en tranches et nous ont coupés en dés. Nous avions l’air de n’avoir jamais joué ensemble auparavant à l’extrémité défensive du terrain, ce qui à certains égards était vrai je suppose, maintenant que j’y pense. Nous avons dû essayer de comprendre à la volée ici comment le faire, et j’ai pensé que dans les cinq dernières minutes du deuxième et du troisième quart-temps, nous étions très agressifs , on a bien mis la pression, on a compris que c’était ce qu’il fallait pour battre une belle équipe comme ça.”

L’équipe des États-Unis cherche à remporter sa quatrième médaille d’or olympique consécutive et la première avec Popovich comme entraîneur-chef. La dernière fois que l’équipe a remporté une médaille d’argent, c’était en 1972 lorsque l’Union soviétique a remporté l’or. Depuis qu’ils ont utilisé des joueurs de la NBA en 1992, les États-Unis ont remporté l’or sauf une fois et c’était en 2004.

“C’est une expérience différente, des coéquipiers différents”, a déclaré Durant à propos de son retour au match pour la médaille d’or pour la troisième fois de sa carrière olympique. “Mais le voyage a été amusant jusqu’à présent, et nous attendons cette opportunité avec impatience. Il est rare que des gars viennent et le fassent quatre fois de suite, surtout après 2004, je pense. C’est une course difficile pour nous, et pour nous de être de retour est excitant. Nous sommes donc impatients de voir qui nous affronterons en premier et d’y aller et d’essayer de terminer. “