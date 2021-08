L’équipe américaine de basket-ball féminin est notre « héroïne du week-end »

in

L’équipe féminine américaine de basket-ball a battu le Japon, 90-75, dimanche pour remporter sa septième médaille d’or consécutive, ce qui est tout simplement incroyable et ne devrait être pris pour acquis par aucun d’entre nous.

Chaque lundi pendant les Jeux olympiques de Tokyo, j’ai fourni mes “Héros du week-end” et ce dernier était une évidence car toutes les personnes impliquées dans l’équipe féminine de cerceaux reçoivent ce prix très prestigieux.

Sue Bird et Diana Taurasi ont chacune remporté leur cinquième médaille d’or, ce qui est absolument fou et l’entraîneur-chef Dawn Staley a remporté sa SIXIÈME (trois en tant que joueuse, deux en tant qu’assistante et une en tant qu’entraîneur), ce qui est fou.

