L’équipe américaine de basket-ball remporte la médaille d’or après avoir battu la France aux Jeux olympiques de Tokyo 2020

L’équipe de basket-ball masculin des États-Unis vient de remporter une autre médaille d’or. Samedi, l’équipe des États-Unis a battu la France 87-82 lors du match pour la médaille d’or des Jeux olympiques de Tokyo 2020. L’équipe a maintenant remporté quatre médailles d’or olympiques consécutives, et Kevin Durant, qui a marqué 29 points lors de la victoire, a récolté trois médailles d’or. Il est maintenant à égalité avec Carmelo Anthony pour le plus grand nombre de médailles d’or dans l’histoire du basketball masculin olympique.

“C’est l’un de ces voyages spéciaux qui, vous savez, est difficile à décrire, parce que chacun d’entre nous a fait ce travail chaque jour, des entraîneurs aux entraîneurs, aux joueurs, nous sommes tous venus avec ça but de, ‘finissons cette chose”, a déclaré Durant après le match. “Construisons une famille. Construisons cette équipe. Faisons grandir cette équipe chaque jour.’ Et quand on fait partie d’une équipe qui, vous savez, évolue à la seconde près, c’est juste incroyable à voir. Donc à chaque match, nous avons continué à grandir, nos entraîneurs ont continué à avoir plus confiance en nous, les joueurs ont commencé à avoir plus confiance. dans leurs rôles.”

Un sentiment spécial 🥇🥇🥇🥇

pic.twitter.com/mhtaihR8hb – USA Basketball (@usabasketball) 7 août 2021

Deux autres joueurs à entrer dans l’histoire sont les coéquipiers des Milwaukee Bucks, Jrue Holiday et Khris Middleton, qui ont rejoint l’équipe des États-Unis après avoir remporté un championnat NBA. Ils deviennent les quatrième et cinquième joueurs à remporter la finale NBA et l’or olympique la même année, rejoignant Michael Jordan, Scottie Pippen et Kyrie Irving.

“C’était difficile”, a déclaré Holiday lorsqu’on lui a demandé de participer aux finales de la NBA, puis de se rendre au Japon pour les Jeux olympiques. “Et puis s’envoler ici, entrer à 12h ou une heure du matin. Jouer la France… Entrer à une heure ce matin-là, moi Book (Devin Booker) et Khris, puis jouer ce soir-là contre la France. Perdre ce match, puis pouvoir traverser le tournoi, le reste du tournoi, et les rencontrer dans le championnat, le match pour la médaille d’or. Je ne sais pas, je suppose que j’y pense, et que je te raconte cette histoire, mec, c’est un été d’enfer.”

Mission accomplie! Quatre consécutifs pic.twitter.com/9DwVl71GJ7 – USA Basketball (@usabasketball) 7 août 2021

L’entraîneur-chef Gregg Popovich est devenu le cinquième entraîneur de l’histoire de la NBA à remporter un titre NBA et une médaille d’or olympique. Et pour le directeur général de Team USA, Jerry Colangelo, sa course avec l’équipe s’est terminée avec la victoire de samedi. Il fait partie de l’équipe des États-Unis depuis 2005, juste après que l’équipe a perdu trois fois aux Jeux olympiques de 2004 et a remporté une médaille de bronze.