L’équipe américaine de football féminin perd en demi-finale olympique .

Le Canada a battu les États-Unis 1-0 en soccer féminin aux Jeux olympiques d’aujourd’hui. La défaite est survenue en demi-finale du tournoi. Ainsi, une médaille de bronze est le meilleur que les États-Unis puissent faire dans ce sport cette année.

Ce n’est que la quatrième fois en 62 matchs que le Canada bat les Américaines. Il y a eu sept tirages.

Le résultat d’aujourd’hui n’est cependant pas très surprenant. Les États-Unis ont perdu contre la Suède en phase de groupes et ont eu besoin de tirs au but pour vaincre les Pays-Bas en quarts de finale. Cette équipe, pour une raison quelconque, n’était pas la force dominante à laquelle ses fans s’attendent.

Je ne m’enracinerai jamais contre les États-Unis ni ne prendrai plaisir à ce que les Américains perdent. Cependant, je ne verserai aucune larme sur l’échec des femmes américaines aux Jeux olympiques.

C’est l’une des équipes sportives les plus odieuses, arrogantes et pleurnichardes que j’ai observées en plus de soixante ans de fandom. Et, bien qu’il y ait probablement une certaine diversité dans les opinions politiques des membres de l’équipe, le visage de l’équipe, Megan Rapinoe, est une extrême gauche abrasive – et une narcissique de classe mondiale.

Les Jeux olympiques peuvent être la fin de la ligne, ou presque, pour Rapinoe et d’autres vétérans de l’équipe. Leurs réalisations sont impressionnantes, même en tenant compte du nombre relativement restreint de nations qui prennent le football féminin suffisamment au sérieux pour offrir une compétition digne de ce nom.

J’espère que la prochaine génération de membres de l’équipe féminine américaine aura moins de droits et un peu plus d’humilité que la génération qui va bientôt passer à autre chose.