L’équipe ‘Apex Legends’ est éliminée par la grenade de l’adversaire abattu

Nous avons tous été la pauvre sève de quelqu’un d’autre à un moment donné, ce qui est arrivé à certains joueurs d’Apex Legends lorsqu’une grenade perdue d’un adversaire abattu les a envoyés dans la grande zone de largage dans le ciel.

Sur Reddit, l’utilisateur ATDiplomat a partagé un clip d’eux en train de sortir une équipe ennemie – alors qu’il était à terre. Vous voyez, ATDiplomat lance une grenade en l’air juste avant que les attaquants ne les abattent. Quand on se lance dans un assassinat fantaisiste, la grenade d’ATDiplomat revient d’orbite et les élimine tous. La meilleure partie est qu’ATDiplomat avait un bouclier d’auto-réanimation, afin qu’ils puissent se relever et continuer à jouer par la suite. Des trucs incroyables, honnêtement.

Jetez un œil à cette pièce digne de rire d’ATDiplomat dans Apex Legends par vous-même ci-dessous.

Parfois, une ‘nade est tout ce dont vous avez besoin. d’apexlegends

Je me demande comment ATDiplomat s’en est sorti par la suite. Même s’ils n’ont pas terminé premiers, c’était le jeu du jeu, c’est sûr ! Plus cool que d’écraser des gens avec un petit réservoir dans Call of Duty: Vanguard, même.

Apex Legends a vu beaucoup de clips sauvages comme celui-ci depuis la sortie de la saison 11. Étant donné qu’il s’agit de la mise à jour la plus puissante que Respawn Entertainment ait jamais publiée pour le jeu, ce n’est pas si surprenant. Même la passe de combat déborde positivement de trucs sympas.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

