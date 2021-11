L’équipe australienne de baseball paiera ses athlètes en BTC et est renommée « Team Bitcoin »

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Perth Heat utilisera le Bitcoin Lightning Network pour effectuer des paiements aux joueurs de baseball et au personnel. Et le nom est changé en Team Bitcoin.

Le club de baseball australien Perth Heat a annoncé qu’il paierait ses athlètes en Bitcoin. Mais pas seulement cela : il permettra également d’économiser la crypto-monnaie dans votre solde, de l’accepter pour le paiement des sponsors et bien plus encore.

Pour réaliser tout cela, il a annoncé son partenariat avec le processeur de paiement Bitcoin OpenNode pour accepter et effectuer des paiements en Bitcoin (BTC). Le partenariat, tel que publié par Cointelegraph, permet à Perth Heat de rémunérer les joueurs professionnels et personnels en Bitcoin.

Selon l’annonce, le club de sport professionnel enverra et recevra des paiements en Bitcoin via le réseau Lightning. De plus, le partenariat avec OpenNode permet à l’organisation Perth Heat d’accepter les paiements Bitcoin pour les parrainages, les marchandises et d’autres sources de revenus.

L’équipe Bitcoin

Comme si cela ne suffisait pas, Perth Heat s’est également rebaptisé « l’équipe de baseball Bitcoin ».

Le club a également répertorié les produits de marque Bitcoin sur son site officiel, qui se lit comme suit :

« Dans le cadre de cette exclusivité mondiale du sport, Perth Heat inclura Bitcoin dans le bilan du club. »

Steven Nelkovski, PDG de Perth Heat, estime que l’adoption des valeurs sous-jacentes du protocole Bitcoin « incitera les autres à adopter un système monétaire qui exige la création de valeur pour prospérer ». Selon le « directeur Bitcoin » du club, Patrick O’Sullivan :

«Le club a déjà établi une position de départ dans BTC pour aider à sécuriser ses droits de propriété numérique dans le réseau monétaire le plus sécurisé au monde et continuera à réinvestir le capital disponible dans Bitcoin. Le Perth Heat embrasse la réalité que l’avenir de l’argent des entreprises et des trésoreries vivra sur la blockchain Bitcoin. «

Australie et BTC

Pendant ce temps, le pays a intensifié ses efforts cette année pour permettre l’adoption de la cryptographie réglementée. Le 20 octobre, un comité sénatorial australien a demandé un examen complet de la législation et des licences de crypto-monnaie, a déclaré Cointelegraph.

Ce point de vente a également déclaré que la Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements avait également publié une directive donnant le feu vert aux produits négociés en bourse basés sur Bitcoin et Ether :

À partir d’octobre 2021, il semble probable que Bitcoin et Ether satisferont aux cinq facteurs identifiés ci-dessus pour déterminer les actifs sous-jacents appropriés pour un ETP. Nous nous attendons à ce que la gamme d’actifs cryptographiques de produits non financiers pouvant satisfaire ces facteurs s’étende au fil du temps. »

Il convient de mentionner, en outre, que bien qu’il y ait eu un certain désintérêt du gouvernement, avec des déclarations peu aimables envers les crypto-monnaies, en général, l’adoption a lieu. Ce mois-ci, nous avons signalé que Commonwealth Bank (CBA), la plus grande banque par capitalisation boursière en Australie, prévoyait de permettre à ses plus de 6 millions de clients d’acheter, de vendre et de conserver des bitcoins à partir de son application bancaire, CommBank.

De même, un récent sondage de Crypto.com a également révélé que 26% des Australiens interrogés envisageraient d’offrir de la crypto pour Noël ou d’acheter des cadeaux liés à la crypto.

