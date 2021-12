L’équipe avec le plus de buteurs en Liga

19/12/2021 à 15h16 CET

Barcelone traverse une période très difficile. L’équipe au Barcelone n’ont pas présenté un niveau aussi bas, cependant, ce week-end ceux de Xavi Hernandez ont pris l’air avec les trois points devant lui Elche devant ses fans. LaLiga Santander avance et ne peut plus se permettre de crevaisons.

le Barcelone avait 13 buteurs différents dans La Ligue cette saison avant de commencer l’affrontement contre lui Elche, le plus grand nombre d’une équipe jumelée avec Real Madrid et Séville. À présent, Gavi et Jutglà Ils ont porté ce chiffre à la quinzaine et ont placé les hommes de Xavi Hernández en tête de ce classement particulier.

De plus, seuls six d’entre eux ont marqué plus d’un but (Memphis Depay 8, Ansu Fati 3, Martin Braithwaite 2, Philippe Coutinho 2, Sergi Roberto 2 et Nico González 2). Ce dernier a rejoint cette liste avec le même contre Elche, la victoire sur le cor pour donner à Barcelone les trois points.

« Ils font la différence, mais je n’envoie pas de message aux vétérans. Busi, De Jong, Alba et Ter Stegen laissent leur peau sur le terrain. Je suis ravi de l’équipe. Pour grandir, il faut souffrir et récupérer le modèle que nous avions perdu, et c’est quelque chose qui nous surprend beaucoup. Cette génération est encore meilleure que celle des Busquets, Pedro… si je n’ai pas mis plus de la filiale c’est parce que la norme ne le permet pas », a déclaré Xavi après le match.

L’arrivée de Xavi Hernández a bouleversé Barcelone. Des joueurs qui semblaient indiscutables sont désormais sous le choc, comme De Jong, et La Masía est redevenue la chose la plus importante. De nouveaux joueurs sortent de sous les pierres et cela enthousiasme les supporters du Barça malgré la situation.