L’équipe Biden admet qu’il n’y a aucun plan pour sauver les Américains piégés en dehors de Kaboul – RedState ⋆ .

L’équipe Biden a admis qu’il n’était pas prévu de sauver ou de faire sortir les Américains qui se trouvent maintenant à l’extérieur de Kaboul.

Selon plusieurs médias, des responsables des départements d’État et de la Défense ont déclaré aux membres du personnel du Sénat qu’il n’y avait aucun plan et qu’ils ne connaissaient aucun moyen de sauver ces personnes maintenant, car ils ne pensaient pas pouvoir les faire passer les points de contrôle des talibans dans le ville.

On dirait qu’ils effacent fondamentalement potentiellement des milliers d’Américains, sans parler des milliers d’alliés qui nous ont aidés pendant la guerre et que nous nous étions engagés à protéger. Comme nous l’avons noté, l’équipe Biden n’a même pas un nombre clair du nombre de personnes qui pourraient être piégées et cela peut être bien plus qu’elles ne l’ont reconnu publiquement. Les chiffres vont de 10 à 15 000 à 40 000 Américains répartis dans tout le pays derrière les lignes ennemies, avec plusieurs milliers à Kaboul et dans ses environs, selon le porte-parole du Pentagone, John Kirby. Ils ont sorti la majorité du personnel de l’ambassade et certains des alliés afghans.

L’équipe Biden a également déclaré aux Américains qui se trouvent maintenant à Kaboul qu’ils doivent trouver leur propre chemin pour se rendre à l’aéroport et passer par les talibans.

Fox a déclaré qu’ils avaient contacté les départements d’État et de la Défense pour obtenir des réponses après les heures de commentaires, mais n’avaient rien obtenu en retour.

Il ne semble sûrement pas qu’ils aient prévu pour toutes les éventualités.

On a demandé hier à Jake Sullivan s’ils retireraient les troupes avant que tous les alliés américains et afghans ne sortent. Il a dit qu’il ne ferait aucun commentaire sur des “hypothèses” dans une réponse exaspérante. Il a également affirmé qu’ils allaient obliger les talibans à leur promesse de fournir un « passage sûr » jusqu’à l’aéroport pour les personnes. Mais évidemment, c’est une promesse relative car nous avons vu certaines personnes se faire battre en essayant de passer. Lorsque vous comptez sur les promesses des talibans, vous savez que vous êtes en haut d’un ruisseau sans pagaie.

Sullivan a dû réaliser plus tard à quel point cela avait l’air mauvais, tweetant plus tard qu’ils essayaient de faire sortir les gens.

Lorsqu’on m’a demandé si nous allions faire sortir tous les Américains d’Afghanistan, j’ai dit « c’est ce que nous avons l’intention de faire » et c’est exactement ce que nous ferons, et que nous accomplissons en ce moment avec la réouverture et la mise en service de HKIA, merci au travail incroyable de nos troupes et diplomates – Jake Sullivan (@JakeSullivan46) 17 août 2021

« Quand on m’a demandé si nous allions faire sortir tous les Américains d’Afghanistan, j’ai dit « c’est ce que nous avons l’intention de faire » et c’est exactement ce que nous allons faire, et ce que nous accomplissons en ce moment avec la réouverture et la mise en service de HKIA. grâce au travail incroyable de nos troupes et diplomates », a affirmé Sullivan.

Le problème est qu’en raison de la manière désastreuse dont l’équipe Biden a tout géré, il peut être impossible de faire sortir toutes ces personnes maintenant sans faire exploser beaucoup de choses et revenir à fond pour les récupérer.

L’équipe Biden a apparemment décidé de les radier en grande partie. S’il y avait un jour une infraction passible de destitution, ça devrait être ça, sauf que je ne suis pas sûr que nous obtiendrions plus de compétence de la part du remplaçant.