L’équipe Biden surprise par les gains rapides des talibans en Afghanistan .

Président Joe Biden et d’autres hauts responsables américains ont été stupéfaits par le rythme de la prise de contrôle presque complète de l’Afghanistan par les talibans, alors que le retrait prévu des forces américaines est devenu de toute urgence une mission visant à assurer une évacuation en toute sécurité.

La vitesse de l’effondrement du gouvernement afghan et le chaos qui a suivi ont constitué le test le plus sérieux de Biden en tant que commandant en chef, et il a fait l’objet de critiques virulentes de la part des républicains qui ont déclaré qu’il avait échoué.

Biden a fait campagne en tant qu’expert chevronné des relations internationales et a passé des mois à minimiser la perspective d’un ascendant taliban tout en affirmant que les Américains de toutes les obédiences politiques sont fatigués d’une guerre de 20 ans, un conflit qui a démontré les limites de l’argent et de la puissance militaire pour forcer une démocratie à l’occidentale sur une société qui n’est pas prête ou disposée à l’embrasser.

Dimanche, cependant, des personnalités de premier plan de l’administration ont reconnu avoir été prises au dépourvu par la vitesse fulgurante de l’effondrement des forces de sécurité afghanes. Le défi de cet effort est devenu évident après que des informations faisant état de coups de feu sporadiques à l’aéroport de Kaboul ont incité les Américains à se mettre à l’abri alors qu’ils attendaient des vols pour se mettre en sécurité après l’évacuation complète de l’ambassade des États-Unis.

Conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan a déclaré lundi que l’Afghanistan avait chuté plus rapidement que prévu par l’administration et a imputé la chute du gouvernement aux Afghans eux-mêmes.

“Il est certainement vrai que la vitesse à laquelle les villes sont tombées a été beaucoup plus rapide que prévu”, a déclaré Sullivan lundi sur NBC “Aujourd’hui”.

Mais il a déclaré que les États-Unis ne pouvaient finalement pas donner aux forces de sécurité afghanes la « volonté » de se battre pour défendre leur démocratie naissante contre les talibans.

« En fin de compte, malgré le fait que nous ayons dépensé 20 ans et des dizaines de milliards de dollars pour donner le meilleur équipement, la meilleure formation et la meilleure capacité aux forces de sécurité afghanes, nous ne pouvions pas leur donner la volonté et ils ont finalement décidé qu’ils ne se battraient pas pour Kaboul et qu’ils ne se battraient pas pour le pays », a déclaré Sullivan.

Les troubles en Afghanistan remettent l’accent d’une manière importune pour un président qui s’est largement concentré sur un programme national qui comprend la sortie de la pandémie, l’obtention de l’approbation du Congrès pour des milliards de dollars de dépenses d’infrastructure et la protection des droits de vote.

Biden est resté à Camp David lundi, recevant des briefings réguliers sur l’Afghanistan et organisant des vidéoconférences sécurisées avec des membres de son équipe de sécurité nationale, selon de hauts responsables de la Maison Blanche. Son administration a publié dimanche une seule photo du président seul dans une salle de conférence rencontrant virtuellement des experts militaires, diplomatiques et du renseignement.

Sullivan a déclaré que Biden parlerait de l’Afghanistan “bientôt”, mais n’a donné aucun calendrier. Biden est à la retraite présidentielle de Camp David, et en grande partie hors de vue du public, depuis vendredi. Il devait y rester jusqu’à mercredi.

“Au bon moment, il s’adressera absolument au peuple américain”, a déclaré Sullivan à “Good Morning America” ​​sur ABC.

Biden est le quatrième président américain à relever des défis en Afghanistan et a insisté sur le fait qu’il ne remettrait pas la plus longue guerre des États-Unis à son successeur. Mais le président devra probablement expliquer comment la sécurité en Afghanistan s’est effondrée si rapidement, d’autant plus que lui et d’autres membres de l’administration ont insisté sur le fait que cela n’arriverait pas.

“Le jury est toujours absent, mais il est très peu probable que les talibans envahissent tout et possèdent tout le pays”, a déclaré Biden le 8 juillet.

Pas plus tard que la semaine dernière, Biden a publiquement exprimé l’espoir que les forces afghanes pourraient développer la volonté de défendre leur pays. Mais en privé, des responsables de l’administration ont averti que l’armée s’effondrait, ce qui a incité Biden jeudi à ordonner à des milliers de soldats américains d’entrer dans la région pour accélérer les plans d’évacuation.

Un responsable a déclaré que Biden était plus optimiste quant aux projections selon lesquelles les combattants afghans devraient repousser les talibans en partie pour empêcher une nouvelle érosion du moral de leurs forces. C’était finalement pour rien.

Présidents Barack Obama et Donald Trump a également aspiré à quitter l’Afghanistan, mais s’est finalement retiré face à la résistance des chefs militaires et à d’autres préoccupations politiques. Biden, d’autre part, a été inébranlable dans son refus de modifier la date limite du 31 août, en partie à cause de sa conviction que le public américain est de son côté.

Un sondage ABC News/Ipsos fin juillet, par exemple, a montré que 55% des Américains approuvaient la gestion par Biden du retrait des troupes.

La plupart des républicains n’ont pas poussé Biden à garder des troupes en Afghanistan sur le long terme et ils ont également soutenu la propre poussée de Trump pour quitter le pays. Pourtant, certains membres du GOP intensifient leur critique de la stratégie de retrait de Biden et ont déclaré que les images de dimanche d’hélicoptères américains encerclant l’ambassade américaine à Kaboul évoquaient le départ humiliant du personnel américain du Vietnam.

Chef républicain du Sénat Mitch McConnell a considéré les scènes de retrait comme “l’embarras d’une superpuissance mise bas”.

Aucune étape supplémentaire n’était prévue au-delà du déploiement des troupes que Biden a ordonné pour aider aux évacuations. De hauts responsables de l’administration pensent que les États-Unis seront en mesure de maintenir la sécurité à l’aéroport de Kaboul assez longtemps pour en extraire les Américains et leurs alliés, mais le sort de ceux qui n’ont pas pu se rendre à l’aéroport était loin d’être certain.

Sénateur Chris Murphy, D-Conn., membre de la commission sénatoriale des relations étrangères qui a soutenu la stratégie de l’administration Biden, a déclaré dans une interview que “la vitesse est une surprise” mais ne caractériserait pas la situation comme un échec du renseignement. Il a déclaré que l’on savait depuis longtemps que l’Afghanistan tomberait aux mains des talibans si les États-Unis se retiraient.

“Compte tenu de tout ce que nous avons investi dans l’armée afghane, il n’est pas ridicule pour les analystes de croire qu’ils seraient capables de se battre pendant plus de quelques jours”, a déclaré Murphy. « Vous voulez croire que des milliards de dollars et 20 ans d’investissement représentent quelque chose, même si cela ne représente pas la capacité de défendre le pays à long terme. »

Dans les rangs supérieurs de l’état-major de Biden, l’effondrement rapide en Afghanistan n’a fait que confirmer la décision de partir : si l’effondrement des forces afghanes survenait si rapidement après près de deux décennies de présence américaine, six mois ou un an ou deux ou plus n’avoir rien changé.

Biden a soutenu pendant plus d’une décennie que l’Afghanistan était une sorte de purgatoire pour les États-Unis. Il l’a trouvé corrompu, accro aux largesses de l’Amérique et un partenaire peu fiable qui devrait être obligé de se débrouiller tout seul. Son objectif était de protéger les Américains des attaques terroristes, pas de construire un pays.

En tant que vice-président, il a plaidé en privé contre l’afflux de 30 000 soldats d’Obama en Afghanistan dans le but de stabiliser le pays afin que les États-Unis et leurs alliés puissent ensuite retirer leurs forces.

En tant que président, Biden a déclaré en juillet qu’il avait pris la décision de se retirer les « yeux clairs » après avoir reçu des mises à jour quotidiennes sur le champ de bataille. Son jugement était que l’Afghanistan serait divisé dans un accord de paix avec les talibans, plutôt que de tomber d’un seul coup.

“Il n’y aura aucune circonstance où vous verrez des gens être soulevés du toit d’une ambassade aux États-Unis depuis l’Afghanistan”, a-t-il déclaré en juillet. “La probabilité qu’il y ait un gouvernement unifié en Afghanistan contrôlant l’ensemble du pays est hautement improbable.”

