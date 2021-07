L’équipe Bivol récupère le gant de Zurdo Ramírez

Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez (42-0, 28 KO) a mis la touche finale à une belle soirée de Golden Boy vendredi dernier. Le promoteur d’Óscar de la Hoya a vu comment Seniesa Estrada et Jojo Díaz ont été proclamés champions du monde (intérimaire dans le second cas) et il ne restait plus qu’à leur grande signature pour se mesurer. Il l’a fait. Sullivan Barrera n’avait pas boxé depuis deux ans et était en net déclin, mais le Mexicain n’a eu aucune pitié et l’a détruit en quatre rounds avec des coups durs et précis dans la région du foie. Cela devrait ressembler à ça et c’est le cas. Le Zurdo est adapté à la division (il a été champion du monde en super milieu et c’était son troisième combat à 175 livres) et vise ses objectifs suivants : unifier la division et vaincre le 50-0 de Mayweather.

Ce sont deux grandes épreuves, mais on ne peut lui reprocher un manque d’ambition. Afin de réaliser la première partie du plan, vous devez d’abord atteindre une ceinture et là vous avez une vue dégagée : Dimitry Bivol (18-0, 11 KO). Le Russe, champion du monde WBA des mi-lourds, a entendu le défi et son entourage a repris le gant. Vadim Kornilov, son directeur, a déclaré que Ils évaluent diverses options pour le prochain combat de leur paroisse, mais ils souhaitent entamer un processus de négociation avec Golden Boy. Les parties s’aiment.

Pour Ramírez ce serait un bon combat, mais pour Bivol c’est un duel très intéressant. Pour le Russe ce n’est pas nouveau de combattre aux Etats-Unis, mais le nom le plus connu de la division est celui d’Artur Beterbiev (champion WBC et IBF). Il sait que s’il veut avoir plus de reconnaissance sur le territoire yankee et être dans une négociation plus équitable contre Beterbiev (le combat que tout le monde demande) doit intensifier et affronter des rivaux célèbres aux États-Unis, et Ramírez est. L’équation semble bonne pour les deux, mais ce n’est qu’un premier pas. L’heure des envois.