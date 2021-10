L’équipe brésilienne de Wild Rift de TSM condamnée à une amende de 1260 $ pour comportement abusif lors des finales du Wild Tour

TSM représentera toujours le Brésil à la Wild Rift Horizon Cup, le tout premier tournoi mondial du jeu.

L’équipe brésilienne de Wild Rift de TSM a remporté le trophée après avoir remporté la finale de League of Legends: Wild Rift Wild Tour, se qualifiant pour la Coupe Horizon. Cependant, lors des célébrations sur scène, il a été observé que l’entraîneur adjoint, Pedro ‘Anak’ Ribeiro, a fait un geste offensant violant le code de conduite du Wild Tour.

A TSM eo jogador Pedro "Anak" Ribeiro violaram itens do regulamento oficial do Wild Tour et receberam penalidades aplicadas pelos Oficiais da Temporada. Entende sans communication : https://t.co/9sc4xs2vsa pic.twitter.com/ZWw70ep4kb – League of Legends: Wild Rift Brasil ✨ (@WildRiftBR) 11 octobre 2021

Selon les règles et règlements de Riot, cela enfreint les règles 16.11 (Comportement perturbateur/Insultes) et 16.12 (Comportement abusif) ; ce type de comportement n’est accepté par aucun membre de l’équipe ou organisation. Et la décision de Riot montre qu’elle ne sera pas tolérée.

TSM a reçu une amende de 7 000,00 R$ (sept mille reais), soit environ 1260 USD pour le comportement inapproprié d’Anak. De plus, Anak s’est vu imposer une suspension de deux jours de la compétition officielle Wild Rift.

Voici les règles complètes qui ont été violées :

16.11 Comportement perturbateur/Insultes – Le membre de l’équipe ne peut entreprendre aucune action, effectuer aucun geste ou inciter quiconque à faire de même que celui dirigé à l’équipe adverse de manière insultante, moqueuse ou dérangeante. 16.12 Comportement abusif – Les abus envers l’administration de la ligue, les membres de l’équipe ou les membres du public ne seront pas tolérés. Les répétitions de ces violations incluent, sans s’y limiter, le fait de toucher l’ordinateur, le corps ou la propriété d’un autre joueur, et entraîneront une sanction. Les membres de l’équipe et leurs invités (le cas échéant) doivent traiter avec respect toutes les personnes qui assistent à un match.

TSM représentera toujours le Brésil dans le tout premier Global Lan for Wild Rift. Il se tiendra à Singapour à partir du 13 novembre. Dix équipes de différentes régions s’affronteront.

