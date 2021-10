L’équipe chinoise où Lavezzi et Mascherano ont joué, au bord de la faillite

27/10/2021 à 05:56 CEST

. / Pékin

L’équipe chinoise Hebei FC, anciennement connu sous le nom de Hebei China Fortune, opérations suspendues en raison de difficultés financières qu’ils le laissent sans « un moyen de poursuivre son fonctionnement normal » et que, selon certains médias du pays, pourrait conduire à la faillite du club. Ainsi, le club a pris la décision « d’arrêter le travail et de prendre des vacances » dès ce lundi, selon un communiqué recueilli par la presse officielle chinoise.

Le Hebei FC a acquis une notoriété internationale au cours des années de boom du football chinois, au cours desquelles il a formé des joueurs de renom tels que Javier Mascherano (2018-2019) ou Ezequiel Lavezzi (2016-2019), et a également compté sur son banc avec l’actuel entraîneur espagnol du Betis, le Chilien Manuel Pellegrini (2016-2018). De même, en 2017, il a battu les records du pays asiatique en faisant du milieu de terrain Zhang Chengdong, un ancien espagnol du Rayo Vallecano, le joueur chinois le plus cher de l’histoire après avoir déboursé environ 20 millions d’euros pour son transfert de Pékin Guoan. Cependant, le temps des dépenses semble définitivement révolu : il y a deux semaines, un employé du Hebei FC cité par le média Soccer China a confirmé les problèmes économiques de l’équipe et est même allé jusqu’à assurer que « le staff technique a dû payer pour votre propre poche. «

Malgré leurs problèmes financiers, Hebei a réussi à se qualifier pour la phase suivante de la Super League chinoise après avoir réalisé 6 victoires, 5 nuls et 3 défaites en saison régulière. Selon Soccer China, le club sollicite l’aide du département des sports de la ville de Langfang, où il est basé, pour reprendre le travail dès que possible. Cependant, sa participation au prochain tour de la Super League reste inconnue, et son absence affecterait le calendrier des compétitions.

Le Hebei FC a été fondé en 2009 et portait le nom de son propriétaire, China Fortune Land Development, jusqu’au début de cette année, lorsque le nouveau règlement de l’Association chinoise de football a interdit aux équipes de la Super League d’utiliser des noms d’entreprise.

Le Jiangsu FC, qui avait été proclamé champion de Chine quelques mois plus tôt, a également été contraint de suspendre ses activités en raison de problèmes financiers plus tôt cette année, en partie à cause de la situation financière défavorable de sa maison mère, le groupe Suning, qui en est également propriétaire. de l’Inter Milan italien. La crise du football chinois s’est aggravée avec la pandémie de covid-19, mais elle couvait déjà depuis quelques années en raison, en partie, du fait que les autorités chinoises ont pris des mesures en la matière pour restreindre les dépenses débridées que pendant certaines saisons il a été. répartis par les principales équipes du pays.