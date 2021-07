Le comique écossais Leo Kearse a insisté sur le fait que l’annulation de la culture n’est «absolument pas» un mythe et cause un préjudice réel à certains artistes. Plus tôt cette année, il s’est présenté dans la circonscription de Glasgow Pollock aux élections parlementaires écossaises. S’adressant à Express.co.uk, M. Kearse a déclaré: «L’industrie de la […] More