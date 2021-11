Image: The Pokémon Company / Nintendo Life

Les versions récentes et les réactions à ces versions indiquent que The Pokémon Company fait face à un défi intéressant lors de la célébration de son 25e anniversaire. D’une part, la franchise essaie continuellement de grandir et d’attirer de nouveaux fans de différents âges ; de l’autre, il y a des joueurs de Pokémon qui sont des fans de longue date et qui ont des attentes concernant l’évolution et la progression de l’IP.

Certaines des critiques de ces dernières années ont été justes, suggérons-nous, en particulier avec des accusations selon lesquelles les jeux n’ont pas montré suffisamment d’améliorations en termes de présentation et de mécanique – surtout compte tenu de la taille de l’IP et des ressources à la disposition de l’entreprise. Pourtant, certains points critiques sont sans doute difficiles à résoudre, car la franchise essaie d’équilibrer son approche envers les anciens et les nouveaux fans.

Ce sujet était au centre d’un article d’Axios qui comprenait des citations du directeur du marketing consommateur de The Pokémon Company, JC Smith. Il mentionne ‘Dexit’, dans lequel les fans étaient frustrés qu’une tradition de la série se termine par Épée et Bouclier avoir un Pokédex incomplet ; si les ventes étaient encore fortes, l’ambiance en ligne en particulier était plutôt intense. Smith a abordé le conflit entre les souhaits des fans et ce que les équipes de développement et de création veulent faire avec la franchise.

Mais il y a aussi une vision de ce que les créateurs veulent offrir, et c’est [a matter of] trouver cet équilibre délicat tout au long.

Nous avons un groupe de créateurs et de professionnels travaillant chez Pokémon Company qui ont traversé beaucoup de choses – vu, entendu [a lot]. Ils ont la peau plus épaisse que beaucoup de gens parce qu’ils l’ont entendu.

Smith poursuit en disant « nous l’entendons » sur le sujet des fans à la recherche d’entrées plus « sophistiquées » et « adultes » dans la série, mais déclare que « nous essayons de nous concentrer sur le fait de rendre le noyau accessible à tous ».

Pokémon Diamant Brillant Et Perle Brillante sont à venir le 19 novembre, mais malgré les efforts de The Pokémon Company, il est largement divulgué en ligne. Nous devrons voir comment la base de fans plus large réagit à ces remakes lorsqu’ils arriveront la semaine prochaine.

