L’équipe d’Andy Farrell lance la série des internationaux d’automne au stade Aviva

L’Irlande lancera sa série d’Internationals d’automne lorsqu’elle affrontera le Japon ce week-end.

Ce sera le premier de trois matches alors que les Shamrocks se préparent à accueillir la Nouvelle-Zélande et l’Argentine à Dublin au cours des prochaines semaines.

Andy Farrell espère que son équipe pourra obtenir un résultat positif contre le Japon

Le Japon a déjà disputé un match du calendrier d’automne après s’être incliné 32-22 face à l’Australie le 23 octobre.

Andy Farrell sera déterminé à réaliser une performance positive, il prépare son équipe pour une année 2022 chargée, à commencer par les Six Nations.

Irlande v Japon: commentaire de talkSPORT

Le choc des séries internationales d’automne aura lieu le samedi 6 novembre avec une heure de coup d’envoi à 13 heures.

Il se jouera à l’Aviva Stadium de Dublin.

talkSPORT 2 aura une couverture en direct du concours avec des commentaires de Russ Hargreaves et Gordon D’Arcy.

Pour vous connecter à talkSPORT ou talkSPORT 2, cliquez ICI pour la diffusion en direct.

L’Irlande a affronté les États-Unis lors d’un match amical plus tôt cette année Irlande-Japon: nouvelles de l’équipe

Soutiens irlandais : Bundee Aki, Robert Baloucoune, Harry Byrne, Joey Carbery, Craig Casey, Andrew Conway, Keith Earls, Ciaran Frawley, Jamison Gibson Park, James Hume, Hugo Keenan, Jordan Larmour, James Lowe, Stuart McCloskey, Conor Murray, Garry Ringrose, Johnny Sexton (capitaine), Simon Zebo.

Avants irlandais : Ryan Baird, Finlay Bealham, Tadhg Beirne, Jack Conan, Gavin Coombes, Ultan Dillane, Caelan Doris, Tadhg Furlong, Cian Healy, Iain Henderson, Rob Herring, Ronan Kelleher, Dave Kilcoyne, Peter O’Mahony, Tom O’ Toole, Andrew Porter, James Ryan, Dan Sheehan, Nick Timoney, Josh van der Flier.

Ce sera le premier des trois internationaux d’automne que l’Irlande jouera dans les semaines à venir Irlande contre Japon : qu’est-ce qui a été dit ?

Le sélectionneur irlandais Andy Farrell a déclaré : « Cela a été une courte avance dans cette fenêtre internationale, mais c’est le défi, de revenir rapidement à la vitesse supérieure et de tirer parti des performances des Six Nations et des Tests d’été.

« C’est le début d’une période passionnante pour le groupe alors que nous commençons à nous préparer pour la Coupe du monde de rugby en France.

«En septembre, nous nous sommes réunis et avons défini ce qui se préparait dans cette fenêtre, les rencontres passionnantes qui nous attendaient au cours des 12 prochains mois et au-delà les opportunités de s’améliorer en tant que groupe au cours des cinq prochaines fenêtres que nous aurons ensemble.

Andy Farrell a hâte de voir salle comble à l’Aviva Stadium

« Dans quelques semaines, nous affronterons une équipe japonaise passionnante et bien entraînée qui a montré en juillet à quel point elle est dangereuse.

«La Nouvelle-Zélande a dominé le championnat de rugby en ne perdant qu’un seul match tandis que l’Argentine est aguerrie après avoir joué le Big 3 de l’hémisphère sud semaine après semaine au cours des deux derniers mois.

« Ce serait fantastique de jouer devant une salle comble au stade Aviva. Nous avons eu de petites foules pour les matchs de juillet et même cela a fait une énorme différence pour l’équipe et l’atmosphère dans le stade.