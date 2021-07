L’équipe d’Angleterre “confirmée” pour la finale de l’Euro 2020 contre l’Italie alors que Gareth Southgate revient à l’alignement défensif avec Kieran Trippier pour Bukayo Saka

in

L’alignement de l’Angleterre pour la finale de l’Euro 2020 contre l’Italie a été divulgué avant l’énorme affrontement de Wembley dimanche, avec Buyako Saka sur le banc.

Il est affirmé que le manager Gareth Southgate reviendra à une équipe plus défensive contre les Italiens, alors que les Three Lions visent à mettre la main sur un premier trophée majeur depuis la Coupe du monde 1966.

.

Saka a remboursé la confiance que Southgate lui a témoignée lors de l’Euro 2020, mais on prétend qu’il ne commencera pas la finale

Des informations largement répandues dimanche après-midi suggéraient que Keiran Tripper reviendrait dans le onze de départ, Southgate optant pour un back-cinq dans un geste pragmatique pour la finale.

L’arrière droit de l’Atletico Madrid remplacera Saka dans l’équipe, l’adolescent d’Arsenal étant de retour sur le banc.

.

Trippier est un joueur de confiance de Southgate et obtiendra le feu vert pour la finale contre l’Italie

Harry Kane sera bien sûr en tête de l’alignement car il vise à ajouter à ses quatre buts, avec Raheem Sterling – qui a trois buts au tournoi – sur l’aile gauche.

Mason Mount serait déplacé vers la droite, Declan Rice et Kalvin Phillips gardant leur place au milieu de terrain central – alors que Southgate reste avec le duo fiable et s’assure qu’ils auront commencé chaque match de l’Euro.

Luke Shaw et Trippier seront employés comme arrières latéraux respectivement sur les côtés gauche et droit, tandis que John Stones, Harry Maguire et Kyle Walker devraient se combiner dans un dos à trois.

Jordan Pickford conservera sa place dans les buts, ayant déjà obtenu les draps les plus propres du tournoi avec cinq, et espère en faire six contre les Italiens.

Onze de départ de l’Angleterre pour la finale de l’Euro 2020 contre l’Italie