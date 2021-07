L’équipe d’Angleterre de Tom Cruise FaceTimes avant la finale de l’Euro 2020 contre l’Italie

Tom Cruise a profité d’une session FaceTime avec l’équipe d’Angleterre avant la finale de l’Euro 2020 (Photo : .)

Tom Cruise a contacté l’équipe masculine d’Angleterre avant la finale de l’Euro 2020, car il sait que ça va rentrer à la maison.

L’acteur de Top Gun, 59 ans, est actuellement au Royaume-Uni et est apparu dans la foule lors de la finale féminine à Wimbledon samedi.

En plus de regarder l’action sur le court de tennis, il a également trouvé le temps pour une session FaceTime avec l’équipe nationale alors qu’elle se prépare à affronter l’Italie au stade de Wembley ce soir.

Levant le voile sur les fans célèbres de l’équipe, Harry Kane a déclaré à BBC Radio 5Live: ” De toute évidence, nous avons eu d’anciens joueurs et des gens nous ont contactés.

«Nous avons en fait demandé à Tom Cruise de nous contacter hier soir, vous obtenez tous ceux qui aiment le football.

“La majorité des gens dans le monde aiment le football, donc c’est génial d’avoir tout ce soutien non seulement en Angleterre mais à travers le monde, donc ça a été un bon moment pour nous tous.



Tom Cruise est apparu à Wimbledon samedi (Photo: Rex)

“Nous avons apprécié chaque instant, nous sommes donc impatients de terminer le travail, espérons-le.”

Non seulement Raheem Sterling et ses collègues ont pu discuter avec Tom, mais ils ont également projeté l’un de ses films vendredi.

Pas trop mal.

« Oui, nous avons eu la chance d’avoir une vision de l’un de ses films, donc je pense qu’il était ici au Royaume-Uni et il vient de nous appeler et nous a contactés avec FaceTime juste pour nous souhaiter le meilleur en tant que groupe, donc c’était gentil de sa part, ” continua Harry.



Harry Kane a révélé sa session FaceTime avec Tom (Photo: .)

“Je ne sais pas s’il sera présent à la finale ou non, mais le football est une si grande partie du monde et c’est bien d’avoir ce soutien de tous les types d’entreprises, je suppose.”

Malheureusement, tout le monde n’a pas pu profiter du moment, car le manager anglais Gareth Southgate était trop occupé à travailler pour s’impliquer.

“Ils ont été très chanceux”, a-t-il déclaré, selon The Independent.

«Ils avaient un aperçu d’un film qui devait sortir plus tard et ils ont demandé à Tom de leur parler, ce qui était, j’imagine, assez surréaliste.

« J’étais en réunion et je regardais des vidéos sur l’Italie, mais c’est une autre histoire.

“Je pense qu’ils ont tous vraiment apprécié cette expérience et, oui, ils ont vraiment passé une bonne semaine.”

Que quelqu’un rattrape Tom et Garth immédiatement après la finale, s’il vous plaît ?!

