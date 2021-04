Le manager anglais des moins de 21 ans, Aidy Boothroyd, a été accusé d’avoir une attitude « défaitiste » alors que l’ancien international des Three Lions Joe Cole pourrait le remplacer.

talkSPORT a été informé que l’équipe talentueuse des Young Lions était «l’envie de l’Europe», mais qu’elle était dirigée par le mauvais homme après la sortie embarrassante du Championnat d’Europe des moins de 21 ans.

.

Le patron des moins de 21 ans de l’Angleterre, Boothroyd, ne durera probablement pas après le dernier grand échec des Young Lions

L’Angleterre, qui possède une équipe pleine de talents et une expérience en Premier League, a été l’un des favoris du tournoi de cette année en Hongrie et en Slovénie.

Mais ils ont fini par s’écraser en phase de groupes pour le deuxième euro consécutif sous Boothroyd, terminant en bas de leur groupe, le manager étant sous un feu nourri.

Le contrat du joueur de 50 ans expire en juillet et, bien que la Fédération de football ne prévoie pas de le renouveler, il est affirmé qu’il peut présenter une nouvelle demande pour son poste.

Mais des rapports récents suggèrent qu’il y aura beaucoup de concurrence pour le poste avec l’ancien manager de Chelsea Frank Lampard lié, ainsi que l’ancien ailier anglais Joe Cole qui est devenu un prétendant surprise, selon The Sun.

Le joueur de 39 ans a obtenu sa licence UEFA A il y a un an et a travaillé comme entraîneur de l’académie dans l’ancien club de Chelsea et a organisé des séances d’entraînement à St George’s Park depuis qu’il a raccroché les crampons.

talkSPORT

L’ancien ailier d’Angleterre, de Chelsea, de Liverpool et de West Ham, Joe Cole, a été lié au poste des moins de 21 ans en Angleterre

Pendant ce temps, Boothroyd a semblé nuire à ses chances de conserver son emploi en prescrivant le rôle comme un « travail totalement impossible » et en disant qu’il s’agissait moins de gagner que de développement, en disant à talkSPORT: « Il s’agit de produire des joueurs et de leur donner un chemin vers les seniors. équipe. »

Et les animateurs de talkSPORT Natalie Sawyer et Tony Cascarino se sont demandé si cette mentalité « défaitiste » était ce dont les jeunes stars anglaises avaient besoin pour prospérer.

S’exprimant lors du petit-déjeuner sportif du week-end de samedi, l’hôte Sawyer a déclaré: «Devrions-nous poser des questions à Aidy Boothroyd?

.

Le contrat de Boothroyd expire en juillet mais il peut à nouveau postuler pour son emploi

«C’est une chose très étrange à dire, n’est-ce pas? C’est très défaitiste.

L’ancien attaquant de Chelsea et de la République d’Irlande, Cascarino, était d’accord avec Sawyer, ajoutant: «Je suis très inquiet quand quelqu’un comme Aidy dit que les U21 d’Angleterre sont un ‘travail impossible’.

«L’Angleterre a beaucoup de très bons jeunes joueurs, ce qui fait l’envie d’un certain nombre de nations en Europe.

«Et oui, on pourrait dire qu’Aidy n’obtient pas les meilleurs talents disponibles, parce que certains d’entre eux rejoignent l’équipe senior, mais cela arrive à beaucoup de pays, pas seulement en Angleterre. Les nations d’élite l’ont assez souvent.

«Il y a eu une période où Kylian Mbappe n’a pas joué au niveau des jeunes parce qu’il était si bon qu’il a été repêché dans l’équipe de France senior. Alors je ne comprends pas tout à fait pourquoi il a dit ça.

.

Les moins de 21 ans d’Angleterre ont beaucoup de talents de niveau Premier League dans leur équipe, y compris Emile Smith Rowe d’Arsenal, Curtis Jones de Liverpool et Tom Davies d’Everton.

«Les moins de 21 ans d’Angleterre ont connu une très mauvaise période. J’ai vu leurs matchs et je ne pensais pas que l’Angleterre avait particulièrement bien joué.

«Mais vous regardez la feuille d’équipe et il y a beaucoup de bons joueurs, et des joueurs jouant pour de grands clubs et obtenant du football régulier en Premier League.

«J’ai trouvé que c’était un commentaire étrange, dire que c’était un travail impossible…

«Je vais vous dire ce qu’Aidy, il y a des emplois bien pires que les moins de 21 ans d’Angleterre, d’ailleurs – les moins de 21 ans d’Irlande ont eu une période très difficile!

«Il suffit de regarder le succès que l’Angleterre a connu au niveau des moins de 17 ans et des moins de 18 ans ces dernières années – les équipes de jeunes des Trois Lions ont remporté la Coupe du monde des moins de 20 ans et des moins de 17 ans en 2017, les moins de 19 ans ayant également remporté l’euro en 2017 – il y a toujours une abondance. L’Angleterre ne manque pas de joueurs capables d’intervenir. »