L’équipe d’Angleterre Euro 2020 EN DIRECT: Southgate confirme la liste finale des joueurs

C’est le jour J pour les managers internationaux car les 26 équipes finales du tournoi d’été doivent être confirmées aujourd’hui à 10 jours du match d’ouverture,

Gareth Southgate et ses 23 homologues soumettront leur liste finale de joueurs, bien que des remplacements illimités avant le premier match soient autorisés en cas de blessure grave ou de maladie, y compris des résultats Covid positifs ou devant s’auto-isoler par mesure de précaution.

Les gardiens de but peuvent être remplacés pendant le tournoi mais un joueur qui a été remplacé ne peut pas être réintégré dans l’équipe.

En ce qui concerne l’Angleterre, Southgate doit éliminer sept joueurs de son équipe provisoire, avec trois du quatuor non plafonné Ben White, Ben Godfrey, Sam Johnstone et Aaron Ramsdale susceptibles de céder la place, tandis que Trent Alexander-Arnold devrait manquer en raison de la forte concurrence à Arrière droit.

Mason Greenwood a été contraint ce matin de se retirer en raison d’une blessure, alors que le capitaine de Manchester United Harry Maguire, le milieu de terrain de Liverpool, Jordan Henderson et le milieu de terrain de Leeds Kalvin Phillips, sont inquiets.

Bukayo Saka d’Arsenal transpirera à cause de son implication, tandis que Jesse Lingard devrait manquer, malgré une période de prêt impressionnante à West Ham, aux côtés de James Ward-Prowse de Southampton.

Alexander-Arnold à manquer?

Un autre qui devrait également manquer est Trent Alexander-Arnold de Liverpool, comme l’a rapporté ESPN hier soir.

Donc, c’est déjà quatre des sept «connus». Trois pour aller.

1622539380

Lingard et JWP sortis?

Jesse Lingard devrait être l’un des sept coupés de l’équipe d’Angleterre aujourd’hui, rapporte ..

Une superbe seconde moitié de saison ne semble pas avoir convaincu Gareth Southgate, qui est également prêt à laisser James Ward-Prowse à la maison.

1622538531

Greenwood se retire de l’équipe

Un communiqué disait: «L’attaquant de Manchester United, Mason Greenwood, s’est retiré de l’équipe provisoire d’Angleterre pour l’Euro 2020, afin de se remettre complètement d’une blessure sous-jacente qui l’a également empêché de participer au Championnat d’Europe des moins de 21 ans en mars.

«Les apparitions de Mason en club ont été gérées avec soin pour maintenir sa disponibilité tout au long des programmes intensifs de Premier League et d’Europa League 2020/21.

“Mais une nouvelle période de tournoi de football ne serait pas bénéfique et Mason restera à Manchester United pour récupérer et se préparer à l’entraînement de pré-saison.”

1622538269

RUPTURE: Greenwood se retire

Mason Greenwood s’est retiré de l’équipe anglaise de l’Euro après avoir été incapable de se débarrasser d’une blessure.

1622537937

À risque: milieux de terrain

Après l’arrière droit, le plus gros travail de Gareth Southgate est de réduire ses milieux de terrain.

Jesse Lingard et James Ward-Prowse seront inquiets pour leurs places malgré des saisons impressionnantes, tandis que la place de Jordan Henderson n’est pas entièrement confirmée n’ayant pas joué depuis février.

Kalvin Phillips de Leeds, qui s’est blessé à l’épaule le dernier jour de la saison de Premier League, s’est entraîné avec l’équipe.

.1622535952

Regard de plus près: les défenseurs

L’équipe d’Angleterre a peut-être la chance d’avoir une abondance de talents offensifs, mais la défense donnera également des maux de tête à la sélection de Gareth Southgate.

La position d’arrière droit est peut-être la zone la plus disputée, avec quatre nommés dans l’équipe provisoire de 33 joueurs. Les chances pour les quatre de passer à 26 semblent hautement improbables, ce qui signifie que l’un des Kieran Trippier, Kyle Walker, Reece James ou Trent Alexander-Arnold est susceptible de manquer.

Southgate a souligné la polyvalence du quatuor, avec Trippier capable de jouer à l’arrière gauche, mais même quand même, l’idée de quatre arrière droits dans une équipe de 26 joueurs semble difficile à comprendre.

PISCINE / . via .

Southgate doit également prendre d’autres décisions en ce qui concerne le défenseur central, notamment parce qu’il a laissé tomber Eric Dier.

Ben Godfrey et Ben White, duo non plafonné, ont obtenu le signe de la tête à la place et, bien qu’ils soient peut-être des étrangers pour faire le 26, les problèmes de forme physique concernant Harry Maguire signifient qu’ils doivent être prêts à intensifier.

L’arrière gauche est peut-être le seul domaine vraiment réglé de la défense de l’Angleterre lorsqu’il s’agit de savoir qui sera dans le dernier groupe de 26 joueurs.

Ben Chilwell et Luke Shaw sont les options les plus remarquables et se battront pour commencer le match d’ouverture. Bukayo Saka pourrait y servir de couverture d’urgence si nécessaire.

1622534235

Qui est à risque: les défenseurs

La position la plus controversée est à l’arrière droit avec le vainqueur de la Premier League et de la Ligue des champions Trent Alexander-Arnold devrait manquer.

Reece James de Chelsea et Kyle Walker de Man City sont sortis indemnes de la finale de la Ligue des champions et seront rejoints par le troisième arrière droit, Kieran Trippier, qui vient de remporter la Liga avec l’Atletico.

Le défenseur d’Everton Ben Godfrey et le défenseur de Brighton Ben White, tous deux non plafonnés, ne devraient pas faire la coupe, bien que les problèmes de forme physique de Harry Maguire ne devraient pas le manquer.

PA1622532132

Regard de plus près: gardiens de but

Les gardiens de but de Gareth Southgate pour son équipe d’Angleterre avaient l’air finis et époussetés.

Pennsylvanie

Jordan Pickford d’Everton s’est imposé comme le n ° 1 du pays, tandis que l’ascension de Dean Henderson à Manchester United cette saison a également fait de lui un appel facile. Mais la blessure de Nick Pope a ouvert une place.

Aaron Ramsdale de Sheffield United et Sam Johnstone de West Brom ont goûté à la relégation cette saison, mais ils ont eu la chance de passer un été de rêve avec l’Angleterre aux Euros.

Aucun des deux joueurs n’a été sélectionné pour son pays, bien que les deux aient représenté l’Angleterre au niveau des jeunes, mais Johnstone est le favori des deux pour faire la dernière équipe de 26 hommes pour les Euros compte tenu de sa bonne forme cette saison.

Malgré la relégation de West Brom, le joueur de 28 ans a bien fait et il est lié à un déménagement cet été. Ramsdale, d’autre part, a eu du mal depuis qu’il a rejoint Sheffield United depuis Bournemouth pour un peu moins de 20 millions de livres sterling l’été dernier.

1622531210

Qui est à risque: les gardiens de but

Il y a deux gardiens de but non plafonnés dans l’équipe à Sam Johnstone et Aaron Ramsdale.

Pennsylvanie

La blessure de Nick Pope signifie que l’un de ceux-ci a été recruté tardivement dans l’équipe provisoire, Ramsdale étant largement considéré comme l’homme qui en bénéficierait.

Avec Dean Henderson et Jordan Pickford cloués, ce devrait être Sam Johnstone pour compenser les trois pour le tournoi.

1622531792

Quand est l’annonce?

Gareth Southgate s’adresse aux médias à 18 heures, donc l’équipe confirmée est attendue peu de temps avant.

La semaine dernière, l’équipe provisoire a été annoncée une heure avant les fonctions médias du manager anglais.