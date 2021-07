L’équipe d’Angleterre Gareth Southgate devrait choisir de battre l’Italie en finale de l’Euro 2020

Southgate et Mancini s’affrontent à Wembley dimanche

55 ans de souffrance pourraient enfin prendre fin ce week-end lorsque l’Angleterre accueillera l’Italie à Wembley lors de la finale de l’Euro 2020, le football étant sur le point de rentrer à la maison… enfin.

Cette légendaire soirée d’été de la Coupe du monde en 1966 à l’ancien Wembley était la dernière fois que les Trois Lions se sont retrouvés en finale d’un grand tournoi international, et plus d’un demi-siècle plus tard, l’équipe de Gareth Southgate a la chance d’écrire histoire qui leur est propre.

Les victoires contre la Croatie et la République tchèque, ainsi que le match nul moins mémorable contre l’Écosse, ont permis à l’Angleterre de franchir le groupe D et d’organiser une rencontre avec ses rivaux allemands en huitièmes de finale.



L’héroïque capitaine anglais Kane a renvoyé son équipe en finale (Photo: .)

Dans les tests à élimination directe les plus sévères, l’Angleterre a éliminé les Allemands, avant de battre l’Ukraine en quarts et le Danemark en demi-finale pour organiser une rencontre avec l’équipe de Roberto Mancini lors de l’épreuve de force de Wembley dimanche.

L’Italie est restée 33 matchs sans défaite sous Mancini, et elle a déjà affronté la Belgique et l’Espagne n°1 au monde à l’Euro 2020.

Southgate, quant à lui, n’a pas encore aligné le même onze pour deux matchs consécutifs cet été, et devra peut-être encore une fois bricoler avec son équipe pour faire face aux Italiens.

Gardien et défense : Pickford, Walker, Stones, Maguire, Shaw



Pickford a été solide malgré quelques moments poilus lors de l’affrontement au Danemark (Photo: .)

Le domaine le moins controversé pour l’Angleterre est ses cinq arrières, avec un seul but encaissé – lors de la victoire du Danemark – sur l’ensemble du tournoi.

Cette frappe solitaire, un coup franc plongeant et dévié de Mikkel Damsgaard, aurait sans doute dû être sauvé par Jordan Pickford.

Bien que ce fut un effort venimeux, il n’était pas près du coin du filet de Pickford et a été frappé à près de 30 mètres.

Le stoppeur d’Everton a également lancé le ballon directement aux joueurs danois à deux reprises, mais compte tenu de ses exploits précédents, notamment lors de la victoire en Allemagne, il serait extrêmement dur de le laisser tomber.

Le reste de la ligne de fond de l’Angleterre cet été; Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire et Luke Shaw ont été tout simplement phénoménaux, en particulier Maguire.

Le capitaine de Manchester United était un énorme doute avant le tournoi après avoir subi une blessure à la cheville en club en mai, mais il est revenu lors de la victoire en République tchèque et a été monstrueux en défense depuis.

Les coups de pied arrêtés pourraient être essentiels contre les Italiens, et il n’y a personne d’autre que vous voudriez défier comme Giorgio Chiellini et Leonardo Bonucci pour une tête dans la surface adverse.

Son coéquipier de United, Shaw, a également été exceptionnel, enregistrant trois passes décisives de l’arrière gauche tout en restant solide défensivement.

Milieu de terrain : Phillips, Rice, Sancho, Grealish, Sterling



Le sous-marin a été remplacé contre le Danemark (Photo: .)

C’est là que les choses pourraient se compliquer pour Southgate alors qu’il tente d’annuler le maestro du milieu de terrain italien Jorginho, ainsi que Nicolo Barella et le soyeux Marco Verratti.

Kalvin Phillips et Declan Rice devraient obtenir le feu vert à la base du milieu de terrain, comme ils l’ont fait pour chacun des matchs de l’Angleterre jusqu’à présent. Comme le dit le vieil adage, “si ce n’est pas cassé, ne le répare pas”, et c’est exactement ce que Southgate doit éviter de faire avec eux deux.

Plus en avant, cependant, l’Angleterre pourrait avoir besoin de l’ingéniosité de Jack Grealish pour débloquer la défense obstinée de l’Italie et en faire trois au milieu de terrain.

Bien qu’il ait l’air brillant après avoir remplacé Bukayo Saka au milieu de la seconde mi-temps contre le Danemark, Grealish a été brutalement remplacé par Kieran Tripper en prolongation alors que Southgate cherchait son équipe pour conserver son avance 2-1.

Le skipper d’Aston Villa a eu du mal à jouer tout au long du tournoi, commençant une seule fois – contre la République tchèque en phase de groupes – mais chaque fois qu’il a joué, il a offert de l’énergie, de la ruse et de la ruse.

Son inclusion se ferait au détriment de Mason Mount, qui ne s’est pas encore trompé cet été, mais n’a pas non plus ébloui comme Grealish peut le faire.

Traverser les Italiens au milieu du terrain peut s’avérer une tâche difficile, ce qui signifie que l’Angleterre aura besoin que ses joueurs larges soient aussi dynamiques que jamais à Wembley.

Raheem Sterling a été l’un des meilleurs joueurs du tournoi jusqu’à présent, marquant trois buts en six matchs, mais de l’autre côté, Southgate a une grande décision à prendre.

Bukayo Saka a impressionné lors des victoires contre la République tchèque, l’Allemagne et le Danemark, mais cela pourrait être un match pour Jadon Sancho, la nouvelle recrue de 73 millions de livres sterling de Manchester United.

Lors de son seul début de tournoi contre l’Ukraine, Sancho montre des éclairs de son éclat en première mi-temps, bien qu’il ait ralenti après la mi-temps.

Sa maîtrise des situations en tête-à-tête est évidente, et bien que Saka ait été brillant, la capacité de Sancho à terroriser l’arrière gauche italien Emerson et à créer un grand moment dans une rencontre serrée pourrait être la clé.

Le gros avantage de Sancho par rapport à Saka est qu’il est droitier plutôt que gaucher, ce qui signifie qu’il peut l’amener à la signature plus naturellement pour fouetter une balle pour Harry Kane.

Devant : Kane



Kane peut ramener le football à la maison pour l’Angleterre (Photo: .)

Celui-ci a besoin de peu ou pas de délibération.

Le capitaine, leader et héros Kane a hissé l’Angleterre en finale avec des contributions inestimables en cours de route, malgré un démarrage lent du tournoi.

La forme de Kane a été remise en question, l’attaquant n’ayant pas marqué lors des trois premiers matchs de l’Angleterre en phase de groupes.

Mais il s’est imposé contre l’Allemagne, inscrivant un deuxième but tardif pour conclure la victoire, et il a atteint la meilleure forme au moment idéal.

Kane a réussi un doublé lors de la rencontre avec l’Ukraine avant de remporter la demi-finale pour son pays contre le Danemark lorsqu’il a tiré sur un penalty au rebond.

Bien que son avenir à Tottenham soit incertain, il ne fait aucun doute dans son esprit qu’il peut mener l’Angleterre à la gloire de l’Euro 2020 cet été.



Southgate devrait s’aligner pour attaquer l’Italie dimanche

PLUS : “C’est un grand joueur” – La star italienne Marco Verratti désigne Raheem Sterling comme la principale menace de l’Angleterre avant la finale de l’Euro 2020

PLUS : Gary Neville prédit que Bukayo Saka sera abandonné pour la finale de l’Euro 2020 entre l’Angleterre et l’Italie

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport

Suivez Metro Sport sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();