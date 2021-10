L’équipe d’arbitrage soutient la décision de Taylor sur le but de Mbappé

10/12/2021 à 08:47 CEST

Il y a eu beaucoup de débats depuis dimanche lorsque le jeu s’est produit qui pourrait marquer le tournant dans la restructuration de la règle du hors-jeu.

En finale de la Ligue des Nations, Kylian Mbappé a réussi à marquer le but final de la France contre l’Espagne dans une action dans laquelle il est parti du hors-jeu, et a profité d’un rejet / coupe / dégagement mauvais ou malheureux … (tout terme est valable) de Eric Garcia.

Anthony Taylor, l’arbitre anglais du match, a immédiatement réagi en disant à ses coéquipiers que La touche de balle d’Eric a permis à l’attaquant. Dans le plan télévisé, cela n’a guère été apprécié et les cinéastes se sont concentrés sur la ligne de Mbappé, intrigués par la position claire en « hors-jeu » des Français.

En ce moment, les réseaux brûlent, les groupes d’arbitrage WhatsApp ont pris leur envol et le débat est devenu un « sujet tendance ». En fin de compte, et une fois que la raison de la validité du but est devenue claire, comme l’ont expliqué les joueurs eux-mêmes dans les déclarations d’après-match, l’équipe d’arbitrage a compris la décision de Taylor et a commencé à la justifier et à l’expliquer conformément aux Lois du Jeu.

Au jour d’aujourd’hui, il y a pratiquement unanimité au sein du groupe sur la bonne décision de l’anglais. Dans les instances officielles, il est admis que, bien qu’il s’agisse d’une question subjective, le jeu est bien arbitré, et Taylor avait raison à l’époque. En outre, comme l’a rapporté la « Cadena Ser », lors de la réunion des arbitres d’après-match avec le président des arbitres de l’UEFA, Roberto Rosetti, l’équipe anglaise a été félicitée et la décision a été acceptée comme bonne. En fait, dans ces conversations (et aussi dans les débats d’arbitrage des confédérations), plus d’influence a été donnée à l’éventuelle La main de Koundé dans la zone, puisqu’il est plus subjectif et relève des critères de l’arbitre et du VAR d’apprécier s’il était dans une position naturelle par rapport au mouvement du corps dans cette action spécifique.

Après avoir vu les replays et fait l’analyse correspondante, les arbitres réaffirment que donner le but comme légal est la bonne décision. Cela semble une règle absurde, et de même pour certains il semble qu’elle soit révisable, mais en suivant les livres à la lettre, c’est la bonne.

C’est maintenant au tour de l’IFAB, dont on se souvient, qui compte parmi ses composantes d’anciennes personnalités du football telles que Arsène Wenger, Luis Figo ou Pierluigi Collina, discutez en assemblée si des changements sont appliqués à cette règle, ou si elle reste telle qu’elle est actuellement après toute l’agitation générée au cours des dernières heures.